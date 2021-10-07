İlk 2 ay geri ödemesiz 150 bin TL faizsiz kredi! Ziraat Bankası’ndan 7 yıl vadeli kredi desteği! İşte başvuru şartları…

Tarımsal kredileri yakından takip edenler bankaların sunduğu fırsatlarla ilgili yoğun bir şekilde araştırma yapıyor. Ziraat Bankası'ndan 7 yıl vadeli kredi desteği gündemde oldukça dikkat çekti ve İlk 2 ay geri ödemesiz 150 bin TL faizsiz kredi fırsatı sunması cepleri de koruyacak ve zorlanmadan ödeme sağlayacak. Tarım Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası doğrultusundan oluşturulan uyuşma kapsamında Köye Dönüş kredisi tarımsal faaliyetlerin de arttırılmasına ve ülke ekonomisine de katkıda bulunuyor. Hayvan yetiştiriciliği yapanların merak ettiği Ziraat Bankası kredi detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.