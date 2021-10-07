Emeklilere geri ödemesiz 1200 -1250 TL ve 1.750 TL faizsiz para müjdesi! Ve peş peşe açıklama yapıldı!

Emekliye en çok promosyon parasını 2021'de 3 banka veriyor. Almış olduğunuz maaş miktarlarına göre ise bu 3 banka 1.750 TL kadar promosyon ödemesi yapmaktadır. En düşük promosyon miktarı ise gene bu 3 bankamızın miktarı 1200 ile 1250 TL arasında değişmektedir. Peki, emekli maaşını taşımanız durumunda en çok promosyon armağan parasını veren bu 3 banka hangisi? Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır. 2017 yılında Hükümet, Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı.