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Emeklilere geri ödemesiz 1200 -1250 TL ve 1.750 TL faizsiz para müjdesi! Ve peş peşe açıklama yapıldı!

Bankalar, 1500 TL'nin altında maaş alan emeklilere 500 TL promosyon ödemesi yapıyordu. Maaşların 1500 TL olması sonrası emekliler , promosyon miktarının artıp artmayacağını araştırıyor. Ancak 1500 TL ile 2500 TL arası maaş alan emeklilere 625 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Maaşların 1500 TL 'ye çıkması sonrası bu emeklilerin promosyon miktarları değişmeyecek.

takvim.com.tr
07.10.2021 09:04 - Son Güncelleme: 07.10.2021 09:04
Emeklilere geri ödemesiz 1200 -1250 TL ve 1.750 TL faizsiz para müjdesi! Ve peş peşe açıklama yapıldı!

Emekliye en çok promosyon parasını 2021'de 3 banka veriyor. Almış olduğunuz maaş miktarlarına göre ise bu 3 banka 1.750 TL kadar promosyon ödemesi yapmaktadır. En düşük promosyon miktarı ise gene bu 3 bankamızın miktarı 1200 ile 1250 TL arasında değişmektedir. Peki, emekli maaşını taşımanız durumunda en çok promosyon armağan parasını veren bu 3 banka hangisi? Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır. 2017 yılında Hükümet, Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı.

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Emeklilere geri ödemesiz 1200 -1250 TL ve 1.750 TL faizsiz para müjdesi! Ve peş peşe açıklama yapıldı!

Emekli Banka Promosyon Şartları Nedir?

Bankalardan emekli maaş promosyonu almanın iki adet koşulu vardır. En az 3 sene süresince emekli maaşınızı aynı bankadan alacağınızı taahhüt etmeniz olacaktır. Dolayısı ile ilk olarak emekli maaşına promosyon ödemeleri 1 Mart 2017 de başladığına göre yeni bir sözleşme hakkınız en erken 1 Mart 2020 bulacaktır.

Emeklilere geri ödemesiz 1200 -1250 TL ve 1.750 TL faizsiz para müjdesi! Ve peş peşe açıklama yapıldı!

Ama, şu şekilde de bir hakka sahip olduğunuzu da ilaveten belirtmek isterim. Eğer ki henüz yapmış olduğunuz sözleşmeyi iptal ederseniz ve kalan 1 senelik promosyon ödemesini iade etmeniz durumunda gene bu promosyon kampanyalarından istifade etme hakkınız vardır.

Emeklilere geri ödemesiz 1200 -1250 TL ve 1.750 TL faizsiz para müjdesi! Ve peş peşe açıklama yapıldı!

Ayrıca, eğer bu güne kadar hiç bir banka ile promosyon sözleşmesi imzalamadı iseniz başka olarak maaşınızı promosyon kampanyası olan bankaya taşımanız durumunda bu armağan para imkanlarından gene yararlana bilirsiniz.

Emeklilere geri ödemesiz 1200 -1250 TL ve 1.750 TL faizsiz para müjdesi! Ve peş peşe açıklama yapıldı!

Emekli maaşına promosyon parası alma koşuluna uyuyor isek maaşımızı en çok promosyon veren bankaya nasıl taşıya biliriz? Gelin şimdide en çok emekli promosyon parası veren bankanın hangisi olduğuna geçmeden bu işlemlerin nasıl yapılabileceğine geçelim.

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