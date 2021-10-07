Emeklilere geri ödemesiz 1200 -1250 TL ve 1.750 TL faizsiz para müjdesi! Ve peş peşe açıklama yapıldı!
Bankalar, 1500 TL'nin altında maaş alan emeklilere 500 TL promosyon ödemesi yapıyordu. Maaşların 1500 TL olması sonrası emekliler , promosyon miktarının artıp artmayacağını araştırıyor. Ancak 1500 TL ile 2500 TL arası maaş alan emeklilere 625 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Maaşların 1500 TL 'ye çıkması sonrası bu emeklilerin promosyon miktarları değişmeyecek.
Emekliye en çok promosyon parasını 2021'de 3 banka veriyor. Almış olduğunuz maaş miktarlarına göre ise bu 3 banka 1.750 TL kadar promosyon ödemesi yapmaktadır. En düşük promosyon miktarı ise gene bu 3 bankamızın miktarı 1200 ile 1250 TL arasında değişmektedir. Peki, emekli maaşını taşımanız durumunda en çok promosyon armağan parasını veren bu 3 banka hangisi? Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır. 2017 yılında Hükümet, Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı.
Emekli Banka Promosyon Şartları Nedir?
Bankalardan emekli maaş promosyonu almanın iki adet koşulu vardır. En az 3 sene süresince emekli maaşınızı aynı bankadan alacağınızı taahhüt etmeniz olacaktır. Dolayısı ile ilk olarak emekli maaşına promosyon ödemeleri 1 Mart 2017 de başladığına göre yeni bir sözleşme hakkınız en erken 1 Mart 2020 bulacaktır.