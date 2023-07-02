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Haberler Ekonomi Saat 09.00'dan itibaren hesaplara geçiyor! 7.500 TL üstü maaş alan emekliye 10.000 TL verilecek! SSK, Bağkur'lu herkes ATM'ye koşsun!

Saat 09.00'dan itibaren hesaplara geçiyor! 7.500 TL üstü maaş alan emekliye 10.000 TL verilecek! SSK, Bağkur'lu herkes ATM'ye koşsun!

Temmuz ayıyla beraber emeklilerin, dul ve yetimlerin maaşlarında artış yaşanacak. Bu artış, bazılarının banka promosyon miktarlarını da artıracak. İşte yüksek promosyon avantajından faydalanmanın yöntemleri...

takvim.com.tr
02.07.2023 13:17 - Son Güncelleme: 02.07.2023 13:17
Saat 09.00’dan itibaren hesaplara geçiyor! 7.500 TL üstü maaş alan emekliye 10.000 TL verilecek! SSK, Bağkur’lu herkes ATM’ye koşsun!

Temmuz ayında aylıklara yapılan zam, promosyonlarla birlikte de etkisini gösterecek. Bankalar, aylıkların farklı aralıklarında (3.500 liranın altı, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla) değişen tutarlarda promosyon sağlıyor. İşte en güncel kampanyalar haberimizde...

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Saat 09.00’dan itibaren hesaplara geçiyor! 7.500 TL üstü maaş alan emekliye 10.000 TL verilecek! SSK, Bağkur’lu herkes ATM’ye koşsun!

Emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlandığı promosyonda kampanyalar sürüyor.

Saat 09.00’dan itibaren hesaplara geçiyor! 7.500 TL üstü maaş alan emekliye 10.000 TL verilecek! SSK, Bağkur’lu herkes ATM’ye koşsun!

Hem mevcut emekliler hem de aylığı bağlanan EYT'liler seçtiği bankadan promosyon alıyor.

Saat 09.00’dan itibaren hesaplara geçiyor! 7.500 TL üstü maaş alan emekliye 10.000 TL verilecek! SSK, Bağkur’lu herkes ATM’ye koşsun!

Promosyonda ödemeler bankaya ve maaşa göre değişiklik gösterirken, mevcut kampanyalara göre 10 bin liraya kadar promosyon alma imkanı sunuluyor.

Saat 09.00’dan itibaren hesaplara geçiyor! 7.500 TL üstü maaş alan emekliye 10.000 TL verilecek! SSK, Bağkur’lu herkes ATM’ye koşsun!

BİR ÜST DİLİME GEÇİLECEK
Temmuz'da aylıklara yapılacak zam, promosyonda da kendisini gösterecek.

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