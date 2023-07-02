İŞTE KONUŞULAN ZAM ORANI! Emekli ve memurun gözü 5 Temmuz’da! Yüzde kaç zam yapılacak? 6 aylık orana göre memur maaşları ne kadar?

TBMM, 4 Temmuz Salı günü yasama mesaisine başlayacak. Genel Kurul'da bu hafta değişik alanlarda protokolleri içeren 24 ayrı uluslararası sözleşme ele alınacak. Ayrıca, en düşük memur maaşının 22 bin TL olarak belirlenmesi ve emekli aylıklarına enflasyon ve refah payı olarak yapılması öngörülen zamlarla ilgili yasal düzenlemenin bu hafta içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.