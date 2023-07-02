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Haberler Ekonomi İŞTE KONUŞULAN ZAM ORANI! Emekli ve memurun gözü 5 Temmuz'da! Yüzde kaç zam yapılacak? 6 aylık orana göre memur maaşları ne kadar?

İŞTE KONUŞULAN ZAM ORANI! Emekli ve memurun gözü 5 Temmuz'da! Yüzde kaç zam yapılacak? 6 aylık orana göre memur maaşları ne kadar?

Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından milyonlarca emekli ve memur Temmuz zammı için yapılacak açıklamayı bekliyor. Başkan Erdoğan Kurban Bayramı'nda yaptığı açıklamada Meclis'in ilk işinin memur ve emekli maaşına yapılacak zam olduğunu söylemiş "Bayram sonrası sözümüzü yerine getireceğiz" demişti. Memur ve emekli maaşına yapılacak zam için Meclis'in yanı sıra 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamları da merak ediliyor. Peki memur ve emekli maaşları için konuşulan zam oranı ne? İşte detaylar...

02.07.2023 12:08 - Son Güncelleme: 02.07.2023 12:08
İŞTE KONUŞULAN ZAM ORANI! Emekli ve memurun gözü 5 Temmuz’da! Yüzde kaç zam yapılacak? 6 aylık orana göre memur maaşları ne kadar?

TBMM'de bu hafta, memur ve emekli maaşlarında artış yapılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

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İŞTE KONUŞULAN ZAM ORANI! Emekli ve memurun gözü 5 Temmuz’da! Yüzde kaç zam yapılacak? 6 aylık orana göre memur maaşları ne kadar?

TBMM, 4 Temmuz Salı günü yasama mesaisine başlayacak. Genel Kurul'da bu hafta değişik alanlarda protokolleri içeren 24 ayrı uluslararası sözleşme ele alınacak. Ayrıca, en düşük memur maaşının 22 bin TL olarak belirlenmesi ve emekli aylıklarına enflasyon ve refah payı olarak yapılması öngörülen zamlarla ilgili yasal düzenlemenin bu hafta içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

İŞTE KONUŞULAN ZAM ORANI! Emekli ve memurun gözü 5 Temmuz’da! Yüzde kaç zam yapılacak? 6 aylık orana göre memur maaşları ne kadar?

Torba yasa teklifi olarak Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanan düzenlemenin de TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nun ardından da Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Siyasi partilerin haftalık grup toplantıları da salı ve çarşamba günleri gerçekleştirilecek.

İŞTE KONUŞULAN ZAM ORANI! Emekli ve memurun gözü 5 Temmuz’da! Yüzde kaç zam yapılacak? 6 aylık orana göre memur maaşları ne kadar?

KADEMELİ ARTIŞ BEKLENTİSİ

En düşük memur maaşı 22 bin TL'ye yükseltilecek. Diğer memurlara göreve, unvana, mesleki kariyer kriter, dereceye göre kademeli artış bekleniyor. Refah payı artışı da zam oranlarını belirleyecek.

İŞTE KONUŞULAN ZAM ORANI! Emekli ve memurun gözü 5 Temmuz’da! Yüzde kaç zam yapılacak? 6 aylık orana göre memur maaşları ne kadar?

BAKAN IŞIKHAN: KISA SÜREDE MECLİS'E GETİRİLMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ

Konuyla ilgili Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, "Torba yasada inşallah sunacağız. Meclis'e kısa sürede getirilmesini sağlayacağız. Süreye bağlı kalmamız lazım. Tatile girmeden çıkarmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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