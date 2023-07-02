İŞTE KONUŞULAN ZAM ORANI! Emekli ve memurun gözü 5 Temmuz'da! Yüzde kaç zam yapılacak? 6 aylık orana göre memur maaşları ne kadar?
Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından milyonlarca emekli ve memur Temmuz zammı için yapılacak açıklamayı bekliyor. Başkan Erdoğan Kurban Bayramı'nda yaptığı açıklamada Meclis'in ilk işinin memur ve emekli maaşına yapılacak zam olduğunu söylemiş "Bayram sonrası sözümüzü yerine getireceğiz" demişti. Memur ve emekli maaşına yapılacak zam için Meclis'in yanı sıra 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamları da merak ediliyor. Peki memur ve emekli maaşları için konuşulan zam oranı ne? İşte detaylar...
02.07.2023 12:08 - Son Güncelleme: 02.07.2023 12:08
TBMM, 4 Temmuz Salı günü yasama mesaisine başlayacak. Genel Kurul'da bu hafta değişik alanlarda protokolleri içeren 24 ayrı uluslararası sözleşme ele alınacak. Ayrıca, en düşük memur maaşının 22 bin TL olarak belirlenmesi ve emekli aylıklarına enflasyon ve refah payı olarak yapılması öngörülen zamlarla ilgili yasal düzenlemenin bu hafta içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.