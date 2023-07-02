A101 TEMMUZ KATALOĞU 2023! Bugünden itibaren geçerli! Aktüel ürünler az evvel yayımlandı! Yoğurt 61 TL, süt 21,50, zeytin 38,50, Narsprin 49,90!

A101 aktüel ürünler kataloğu az evvel yayımlandı. Temmuz ayının yeni kampanyasının başladığı duyuruldu. Vatandaşla bu hafta hem yiyecek ürünlerinde hem de temizlik ürünlerinde indirimle karşılaşacak. Peki bu hafta A101'de neler var, hangi ürünler indirimde? İşte A101 kataloğu.