'S, Ş VE K' kodu varsa o kişiler artık EYT'li sayılmıyor! KIRMIZI ÇİZGİ: 1990-91-92-95-99 sigorta girişlilere SGK'dan kötü sürpriz! KOD 08 ile çıkış yaparak...
EYT düzenlemesi için çalışmalarda sona yaklaşılırken, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar emeklilik hesapları yapmaya başladı.
15.12.2022 09:21 - Son Güncelleme: 15.12.2022 09:21
EYT'liler büyük bir merakla emekli olacakları günleri bekliyor. Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme heyecanla beklenirken, hizmet dökümünde yer alan bazı harfler ve işten ayrılırken girilecek kodlar önem taşıyor. Bazı harfler EYT'lileri emeklilikten, bazı kodlar ise tazminattan edebiliyor. Peki, bu kodların nasıl önüne geçebiliriz? İşte EYT çıkmadan önce dikkat etmeniz gerekenler...
Emeklilik planı yapan EYT'lilerin hizmet dökümünde yer alan bazı harflere, işten ayrılacağı zaman girilen kodlara dikkat etmesi gerekiyor.