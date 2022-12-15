'S, Ş VE K' kodu varsa o kişiler artık EYT'li sayılmıyor! KIRMIZI ÇİZGİ: 1990-91-92-95-99 sigorta girişlilere SGK'dan kötü sürpriz! KOD 08 ile çıkış yaparak...

EYT'liler büyük bir merakla emekli olacakları günleri bekliyor. Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme heyecanla beklenirken, hizmet dökümünde yer alan bazı harfler ve işten ayrılırken girilecek kodlar önem taşıyor. Bazı harfler EYT'lileri emeklilikten, bazı kodlar ise tazminattan edebiliyor. Peki, bu kodların nasıl önüne geçebiliriz? İşte EYT çıkmadan önce dikkat etmeniz gerekenler...