A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa YILBAŞI hindi fiyatları! Hindi fiyatları ne kadar, kaç TL 2022-2023? Bütün, yarım, kilo...
Hindi fiyatları belli oldu. Yılbaşına geri sayım başladı. Ocak ayı öncesi hindi yoğun talep görüyor. Yılbaşı ziyafetlerinin aranan lezzetleri arasında yer alan hindinin bu yılki bütün , yarım fiyatı merak ediliyor. Zincir marketlerde hindi var mı yok mu merak edenler de araştırmalara koyuldu. Peki Hindi fiyatları ne kadar, kaç TL 2022-2023? A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa YILBAŞI hindi var mı, fiyatı belli oldu mu?
15.12.2022 11:40 - Son Güncelleme: 15.12.2022 11:40
Yılbaşı yaklaşırken A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa'da hindi fiyatları ne kadar merak konusu oldu. Yılbaşında ailece program yapan vatandaşlar sofrasında hindiyi eksik etmek istemiyor. Peki A101, BİM, ŞOK, Migros Carrefoursa'da hindi satılıyor mu? A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa hindi fiyatları belli oldu mu 2022-2023? Yılbaşı hindi fiyatları ne kadar, kaç TL?
Genelde bu hindiler oteller, restoranlar ve marketlere satılıyor. Hindiye Amerikan bronz hindisi de deniliyor ama burada yetiştirildiği için bizler Kandıra hindisi diyoruz. Kandıra, hindiyle meşhur olduğu için bazıları Kandıra hindisinin adını kullanıp satmaya çalışıyor. Biz Kandıra merkezinde orijinal Kandıra hindisini satıyoruz" dedi.