A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa YILBAŞI hindi fiyatları! Hindi fiyatları ne kadar, kaç TL 2022-2023? Bütün, yarım, kilo...

Yılbaşı yaklaşırken A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa'da hindi fiyatları ne kadar merak konusu oldu. Yılbaşında ailece program yapan vatandaşlar sofrasında hindiyi eksik etmek istemiyor. Peki A101, BİM, ŞOK, Migros Carrefoursa'da hindi satılıyor mu? A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa hindi fiyatları belli oldu mu 2022-2023? Yılbaşı hindi fiyatları ne kadar, kaç TL?