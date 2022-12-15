Onaylanır onaylanmaz 20 bin TL... Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank muslukları açtı! 'Bana çıkmaz' deme! 4a, 4b, 4c'liye piyango gibi ödeme!
Bankaların ihtiyaç kredisi yarışı hız kazandı. Özellikle Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank muslukları açtı. 4a, 4b, 4c'li milyonlarca kişi faydalanabiliyor. Düğün yapacak olanlar, borcu olanlar, nakiye ihtiyaç duyanlar için bulunmaz fırsat duyuruldu. En az 10 bin TL ödeme yapıldığı bildirildi. Peki kimler, nasıl alabilir? Yılbaşından önce hemen bankaya koşun! İşte bankaların ihtiyaç kredisi kampanyaları...
Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank ihtiyaç kredisi için harekete geçti. Ocak ayına yaklaşırken bankalardan 2022'in son kampanyaları duyurulmaya başlandı. 20, 30, 40, 50 TL'ye kadar ödeme yapılacak. Onaylanır onaylanmaz parasınız hesabınıza düşecek. Paraya ihtiyacı olanlara duyuru yapıldı. Hemen nakit veriliyor. İnternet üzerinden online başvuru da yapılıyor. Resmi sitesi üzerinden detaylara ulaşabilirsiniz. Peki hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor? Geri ödeme nasıl olacak? İşte detaylar...
HALKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI
Halkbank 12 ay vadeli 10.000,00 TL ihtiyaç kredisi veriyor.
Faiz Oranı %1,89
Aylık Ödeme 966,77 TL
Geri Ödeme 11.601,24 TL
NASIL FAYDALANABİLİRİM?
Halkbank Bireysel İnternet Şubesi, Mobil Şube ve Dialog'tan üye olarak, Halkbank.com.tr üzerinden ise üye olmadan buraya tıklayarak hemen başvurabilirsiniz.
Onaylanan başvurunuzu Halkbank Bireysel İnternet Şubesi, Mobil Şube ve Dialog'tan şubeye gitmeden kullanabilirsiniz.
Üstelik kredi başvurularınızı ve kullanımlarınızı 7 gün 24 saat yapabilirsiniz.
Daha detaylı bilgiye ulaşmak için Şubelerimiz veya 0 850 222 0 400 Dialog'dan müşteri temsilcilerimiz ile görüşebilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI GÜNCEL İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI
Ziraat Bankası 24 ay vadeli 24.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor.
Taksit Tutarı:1.303,30 TL
Faiz Oranı:% 1,79
Yıllık Maliyet Oranı:% 31.1706
Ziraat Bankası'ndan kampanya hakkında yapılan açıklamada, ''Tüm bireysel ihtiyaçlarınızın finansmanında kullanabileceğiniz 36 aya kadar vade imkânına sahip Tüketici Kredimize hemen başvurun, paranız uygun faiz oranları ve dilediğiniz ödeme seçenekleriyle en kısa sürede cebinizde olsun.'' denildi.