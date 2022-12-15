Onaylanır onaylanmaz 20 bin TL... Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank muslukları açtı! ’Bana çıkmaz’ deme! 4a, 4b, 4c’liye piyango gibi ödeme!

Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank ihtiyaç kredisi için harekete geçti. Ocak ayına yaklaşırken bankalardan 2022'in son kampanyaları duyurulmaya başlandı. 20, 30, 40, 50 TL'ye kadar ödeme yapılacak. Onaylanır onaylanmaz parasınız hesabınıza düşecek. Paraya ihtiyacı olanlara duyuru yapıldı. Hemen nakit veriliyor. İnternet üzerinden online başvuru da yapılıyor. Resmi sitesi üzerinden detaylara ulaşabilirsiniz. Peki hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor? Geri ödeme nasıl olacak? İşte detaylar...