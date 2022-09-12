Resmi Gazete'de yayımlandı! 5 yıl yapana 1.505 TL ödeme! Bakanlığa başvurana anında yatacak...
Sözleşmeli Besiciliğin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de duyuruldu. Et ve Süt Kurumu ile 5 yıllık sözleşme yapan yetiştiricilere destek ödemesi yapılacak. 6 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan sözleşmeli besiciliğin desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararına göre, 5 yıl besicilik sözleşmesi yapan yetiştiricilere Et ve Süt Kurumu destek verecek.İşte sözleşmeli besicilik ödemeleri ve konu hakkında tüm merak edilenler...
Cumhurbaşkanı Kararına göre, 5 yıl besicilik sözleşmesi yapan yetiştiricilere Et ve Süt Kurumu destek verecek. Kapsam dahilindeki besicilere, kilogram başına sığır karkas ağırlığı; 201-250 kg olanlara 2,5 TL, 251-300 kg olanlara 3,5 TL, 301 kg ve üzeri olanlara ise 5 TL destekleme ödemesi yapılacak.
Bakan Kirişçi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;
Sözleşmeli Besicilik Projesi ile üreticilere pazar ve fiyat garantisi sunulurken, kırmızı et piyasasının arz talep durumuna göre üreticilerimize erken kesim veya geç kesim primi de verilebilecek.ESK tarafından alım ve fiyat garantisi verilen üreticilerimiz, 5 yıllık üretim planlaması yapabilecek. Üretici, kurum ile imzalayacağı besicilik sözleşmesinden hak kaybı yaşamaksızın tek taraflı olarak vazgeçilebilecek. Sürdürülebilir ve planlı üretimi amaçlayan sözleşmeli besicilik uygulamamız ülkemize, milletimize, üreticilerimize ve sektörümüze hayırlı, uğurlu olsun.
DEVLET HAYVAN VERİYOR MU?
TKDK açılım isimi Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (%80 varan hibe sağlamaktadır) Tarım İl/İlçe Müdürlükleri (Bütçe dahilinde %100 hibe ile canlı büyükbaş yada küçükbaş hayvan vermektedir) KOSGEB (Üretilen hayvanlar için ticari bir işletme kurulması halinde %60 varan hibe sağlamaktadır.)
BESİ HAYVANCILIK KREDİSİ NASIL ALINIR?
İlk olarak başvuru sahibinin mutlaka işletme belgesi olması gerekir.
Hayvansal destek alabilmek için de bir de işletme tescil belgesi gerekir.
İşletmeye ait tapu belgesi.
Devlete herhangi bir GİB yani vergi ve Tarım Kredi Kooperatifine borcu yoktur yazısı olmaması gerekir.