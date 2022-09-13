Okula giden oğlunuz, kızınız varsa hemen başvurun! Sosyal yardım paraları anında hesaba yatıyor! e-devlet başvuru ekranı...

Dar gelirli ve çocuklu ailelere destek olmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından milyonlarca kişiye yardım parası yatırılıyor. Çocuğu okula giden ailelere de bu kapsamda ödemeler başladı. Aile Bakanlığı Sosyal Destek Paketi Okul öncesi çocuklar için 500 TL ilköğretim için 750 TL ortaöğretim öğrenci için 800 TL üniversite öğrencileri için 900 TL hesaba yatıracak. Peki, Aile Sosyal Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır? Aile Sosyal Destek Paketi başvuruları ne zaman? Aile Sosyal Destek Paketi başvuru şartları neler? İşte konu hakkında merak edilenler...