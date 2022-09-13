Okula giden oğlunuz, kızınız varsa hemen başvurun! Sosyal yardım paraları anında hesaba yatıyor! e-devlet başvuru ekranı...
İhtiyaç sahibi ailelere sosyal yardım ödemeleri başladı. PTT, ihtiyaç sahibi ve çocuklu ailelere 900 TL ödeyecek. İşte Aile Sosyal Destek Paketi ödemeleri, şartları ve konu hakkında tüm merak edilenler...
Dar gelirli ve çocuklu ailelere destek olmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından milyonlarca kişiye yardım parası yatırılıyor. Çocuğu okula giden ailelere de bu kapsamda ödemeler başladı. Aile Bakanlığı Sosyal Destek Paketi Okul öncesi çocuklar için 500 TL ilköğretim için 750 TL ortaöğretim öğrenci için 800 TL üniversite öğrencileri için 900 TL hesaba yatıracak. Peki, Aile Sosyal Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır? Aile Sosyal Destek Paketi başvuruları ne zaman? Aile Sosyal Destek Paketi başvuru şartları neler? İşte konu hakkında merak edilenler...
PTT 900 TL DESTEK ÖDEMESİ NASIL ALINIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının son zamanlarda maddi sıkıntı çeken ailelere sosyal destek yardımı yapılacak. Bu yardımlar arasına bir yenisi daha eklendi 1 seferliğine mahsus 900 TL sosyal yardım yapacaktır yapılacak olan bu yardım ödemelerini PTT üzerinden alınacak.