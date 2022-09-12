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Milyonlara müjde! EYT’lilere emeklilik, asgari ücretliye yeni maaş, memura-emekliye ek zam, sözleşmeliye kadro

Hemen herkesi etkileyecek önemli müjdeler için düğmeye basıldı. İlki, yarın Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak tarihi konut hamlesi olacak. Kadro bekleyen sözleşmelilere yönelik çalışmanın da bu hafta açıklanması beklenirken, Ekim'de de yeni paketler açılacak.

Çığıl Ön Yener
12.09.2022 06:55 - Son Güncelleme: 12.09.2022 06:55
Milyonlara müjde! EYT’lilere emeklilik, asgari ücretliye yeni maaş, memura-emekliye ek zam, sözleşmeliye kadro

Önümüzdeki dönemde milyonları ilgilendiren düzenlemeler hayata geçirilecek.

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Milyonlara müjde! EYT’lilere emeklilik, asgari ücretliye yeni maaş, memura-emekliye ek zam, sözleşmeliye kadro

Çalışanlara, emeklilere, emeklilik bekleyenlere, borcu olanlara, kirada oturanlara, dar gelirlilere, firmalara yönelik önemli adımlar atılacak.

Milyonlara müjde! EYT’lilere emeklilik, asgari ücretliye yeni maaş, memura-emekliye ek zam, sözleşmeliye kadro

İşte milyonları bekleyen 10 hamle:

Milyonlara müjde! EYT’lilere emeklilik, asgari ücretliye yeni maaş, memura-emekliye ek zam, sözleşmeliye kadro

KONUTTA 4'LÜ HAMLE: Konutta 4'lü hamle gerçekleşecek.

Milyonlara müjde! EYT’lilere emeklilik, asgari ücretliye yeni maaş, memura-emekliye ek zam, sözleşmeliye kadro

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

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