Milyonlara müjde! EYT’lilere emeklilik, asgari ücretliye yeni maaş, memura-emekliye ek zam, sözleşmeliye kadro
Hemen herkesi etkileyecek önemli müjdeler için düğmeye basıldı. İlki, yarın Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak tarihi konut hamlesi olacak. Kadro bekleyen sözleşmelilere yönelik çalışmanın da bu hafta açıklanması beklenirken, Ekim'de de yeni paketler açılacak.
12.09.2022 06:55 - Son Güncelleme: 12.09.2022 06:55
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.