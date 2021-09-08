Resmen uçuş modunda! Roket gibi yerinden fırlayacak! 8 Eylül Ziraat, Garanti, Vakıfbank, İş Bankası kredi faiz oranları arama motorları üzerindeki en çok araştırılan konular arasındaki yerini koruyor. Hayatın çeşitli alanlarında (Örneğin ev ya da araba almak, nakit para ihtiyacı) kullanmak üzere kredi çekecek olan bankaların en güncel tekliflerini öğrenerek ona göre kararını vermek isteyecek. Neredeyse Eylül ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde bazı bankalar oranlarda değişiklik yaptı. Aynı zamanda bankalar sonbahar kampanyalarını duyurdu.