Resmen uçuş modunda! Roket gibi yerinden fırlayacak! 8 Eylül Ziraat, Garanti, Vakıfbank, İş Bankası kredi faiz oranları
Bankaların kredi faiz oranları, binlerce kişi tarafından takip edilirken yeni kampanyalar duyurulmaktadır. Müşteri sayısını artırmak isteyen bankalar çeşitli zaman aralıklarında en uygun teklifi sunarak duyuru yapıyor. Eylül ayında bazı bankaların faizleri değiştirdiği görülürken bazıları ise taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizlerini aynı sabit tuttu. Yapılan son açıklamalar sonrasında ev ve araba alacaklar en uygun teklifi öğrenerek ona göre bir tercih yapacak. Bu doğrultuda da merak edenler için taşıt ve konut kredi faiz oranlarını derledik. Ayrıca anlık nakit ihtiyacı olanlar için ihtiyaç kredisi faiz oranları yazımızda yer alıyor.
08.09.2021 12:38
- Son Güncelleme: 08.09.2021 12:38
Resmen uçuş modunda! Roket gibi yerinden fırlayacak! 8 Eylül Ziraat, Garanti, Vakıfbank, İş Bankası kredi faiz oranları arama motorları üzerindeki en çok araştırılan konular arasındaki yerini koruyor. Hayatın çeşitli alanlarında (Örneğin ev ya da araba almak, nakit para ihtiyacı) kullanmak üzere kredi çekecek olan bankaların en güncel tekliflerini öğrenerek ona göre kararını vermek isteyecek. Neredeyse Eylül ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde bazı bankalar oranlarda değişiklik yaptı. Aynı zamanda bankalar sonbahar kampanyalarını duyurdu.