Yakınını getirene de ayrıca ödeme var! ATM’den anında 750-1.249 TL! Bankanızı seçip paranızı hemen alabilirsiniz!

Emekliler her yıl 3 yılda bir promosyon alma hakkına sahip oluyor. 2017'de başlayan uygulama sayesinde bazı emekliler ikinci promosyonunu cebine koyarken, uygulamadan yeni emekliler de yararlanıyor. 3 yıllık süreçte emeklilere maaşına göre en az 625 ya da 750 lira promosyon öderken, kampanyalarla tutar 2 bin liraya kadar çıkıyor. Ancak banka seçerken dikkatli olunması gerekiyor. Bankaların promosyon konusundaki yarışı devam ederken bir yandan müşteri kazanmak isteyen bankalar tekliflerinde de bu sebeple güncellemeye gidiyor. Henüz ödemesini almamış olan emekliler için tüm bankaların verdiği tutarları derledik.