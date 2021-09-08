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Haberler Ekonomi Emekliye en fazla promosyon veren banka belli oldu! Emekli maaşı alanlar müjde: 2 bin 500 lira ek ödeme anında cebinizde!

Emekliye en fazla promosyon veren banka belli oldu! Emekli maaşı alanlar müjde: 2 bin 500 lira ek ödeme anında cebinizde!

Bankalar emeklilere en fazla ek ödemeyi yapabilmek için yarışa girdi. 2 bin 500 liraya kadar varan ek ödeme ile emekliye en yüksek ödemeyi yapan banka ise TEB oldu. Emekli portföylerini genişletmeye çalışan TEB yeni kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Türkiye Ekonomi Bankası kısaca TEB emekli maaşını bankasına taşıyan vatandaşlara özel ek ödeme fırsatlarını açıklandı. İşte TEB'in ek ödeme şartları ve diğer bankaların emeklilere özel göz alıcı kampanyaları...

08.09.2021 12:50 - Son Güncelleme: 08.09.2021 17:05
Emekliye en fazla promosyon veren banka TEB oldu! Emekli maaşı alanlar müjde: 2 Bin 500 lira ek ödeme anında cebinizde!

SGK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri en fazla promosyon veren bankaları araştırırken TEB'den diğer bankaları geride bırakacak ek ödeme sürprizi geldi. Bankalar emekli müşterilerini çoğaltmak adına bir çok kampanya, promosyon ve ek ödeme yapıyor. 2021 yılında da bankalar arasındaki yarış devam ederken TEB yeni hareketiyle diğer bankalara açık ara fark attı. Emekliliğini TEB'e taşıyanlara 2 Bin 500 liraya kadar ek ödeme veriliyor. İşte detaylar...

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Emekliye en fazla promosyon veren banka TEB oldu! Emekli maaşı alanlar müjde: 2 Bin 500 lira ek ödeme anında cebinizde!

Emekli maaşı olanlar için bankaların 2021 promosyon ödemeleri heyecan yarattı.

Emekliye en fazla promosyon veren banka TEB oldu! Emekli maaşı alanlar müjde: 2 Bin 500 lira ek ödeme anında cebinizde!

Bir süredir emekli promosyon ödemelerini artırmak için çalışmalar yapan bankalar kendileriyle anlaşan emekliler için yeni ek ödeme kampanyalarını hazırladı.

Emekliye en fazla promosyon veren banka TEB oldu! Emekli maaşı alanlar müjde: 2 Bin 500 lira ek ödeme anında cebinizde!

Emekliler de en yüksek ek ödeme ve promosyon ödemesini almak için araştırmalara koyuldu. Peki hangi banka ne kadar promosyon ödüyor? En fazla promosyon ödeyen banka hangisi?

Emekliye en fazla promosyon veren banka TEB oldu! Emekli maaşı alanlar müjde: 2 Bin 500 lira ek ödeme anında cebinizde!

TEB'DEN EMEKLİYE MÜJDE GİBİ MÜJDE: 2 BİN 500 LİRA ÖDEME

TEB emekli maaşı alan vatandaşlara özel ek ödeme yapacağını açıkladı. TEB yeni ek ödeme ilanıyla bankalar arasında en yüksek promosyon ve ek ödeme yapan banka olduğunu duyurmuş oldu.

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