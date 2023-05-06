Resmen doğanın bir mucizesi! Kapış kapış gidiyor! O kadar faydalı ki... Kilo fiyatı altınla kapışır!

Hüseyin Çatlı, kuzugöbeği mantarını sadece satmak için değil, aynı zamanda yemek için de topladığını belirtmektedir. İlk çıktığında kilogramı 700 lira gibi yüksek bir fiyata satılan kuzugöbeği mantarının şu anda kilogram fiyatı 300 liraya düşmüştür.