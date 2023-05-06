Resmen doğanın bir mucizesi! Kapış kapış gidiyor! O kadar faydalı ki... Kilo fiyatı altınla kapışır!
Kuzugöbeği mantarı, doğal ortamlarda kendiliğinden yetişen ve son zamanlarda vatandaşlar arasında büyük bir rağbet gören bir üründür. Hem taze halde hem de kurutulmuş olarak satılan kuzugöbeği mantarı, fiyatıyla bile altını kıskandıracak düzeydedir. Özellikle Antalya'da toplanan kuzugöbeği mantarının taze hali kilosu başına 300 liraya kadar alıcı bulurken, kurutulmuş hali ise 2.500 liraya kadar yüksek fiyatlardan alıcı bulmaktadır.
Kuzugöbeği mantarı, Akseki ilçesinde yoğun bir şekilde toplanmaktadır. Hüseyin Çatlı gibi kişiler, zorlu koşullarda kuzugöbeği mantarını toplamaktadır. Çatlı, Nisan ve Mayıs aylarında kuzugöbeği mantarının doğada ortaya çıktığını belirtmektedir. Ancak kuzugöbeği mantarı her yerde bulunmaz, sadece belirli bölgelerde yetişir.
Güneş gören, nemli, sedir ve ladin ağaçları bulunan bölgelerde kuzugöbeği mantarı yetişir. Kuzugöbeği mantarını toplamak oldukça zorlu bir iştir ve birçok emek gerektirir.
Hüseyin Çatlı, kuzugöbeği mantarını sadece satmak için değil, aynı zamanda yemek için de topladığını belirtmektedir. İlk çıktığında kilogramı 700 lira gibi yüksek bir fiyata satılan kuzugöbeği mantarının şu anda kilogram fiyatı 300 liraya düşmüştür.
Kuzugöbeği mantarının toplanması için yağışlı hava koşullarının önemli olduğunu belirten Çatlı, eğer yağmur yağarsa mantarın ağaçların ve otların diplerinde daha fazla çıkacağını ifade etmektedir. Bu sebeple, Akseki halkı için kuzugöbeği mantarı bir geçim kaynağı olmuştur.