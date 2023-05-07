BigChefs halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BIGCH halka arz KATILIM SAYISI VE SONUCU! Borsada ne zaman işlem görecek?
BigChefs halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, katılım sayısı belli mi, borsada ne zaman işlem görecek soruları son günlerde sıkça araştırılıyor. BigChefs 3-4-5 Mayıs 2023 tarihlerini kapsayan talep toplama süreci sona erdi. 3 gün boyunca süren talep toplama aşamasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Büyük Şefler BigChefs halka arzında toplamda 37,000,000 Lot pay dağıtıldı. İşte detaylar...
07.05.2023 09:09 - Son Güncelleme: 07.05.2023 09:11
Bigchefs halka arzın sonuçları açıklandı mı, açıklanmadı mı merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Bigchefs BIGCH hisse koduyla halka arz oluyor. Bigchefs halka arz 3 Mayıs'ta başlamıştı. Talep toplama süreci 3 gün sürdü ve 5 Mayıs 2023 tarihinde sona erdi. Peki BIGCH halka arz katılım sayısı kaç? Borsada ne zaman işlem görecek?
BİGCHEFS HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?
3 gün boyunca süren talep toplama aşamasında BICGH payları, 22,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu.
Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak. Şirketin halka arz büyüklüğü ise 830 Milyon TL olarak açıklandı.