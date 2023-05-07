BigChefs halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BIGCH halka arz KATILIM SAYISI VE SONUCU! Borsada ne zaman işlem görecek?

Bigchefs halka arzın sonuçları açıklandı mı, açıklanmadı mı merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Bigchefs BIGCH hisse koduyla halka arz oluyor. Bigchefs halka arz 3 Mayıs'ta başlamıştı. Talep toplama süreci 3 gün sürdü ve 5 Mayıs 2023 tarihinde sona erdi. Peki BIGCH halka arz katılım sayısı kaç? Borsada ne zaman işlem görecek?