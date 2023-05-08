25 yıldan 20 yıla indi! 2023 ESNAFA emeklilik hesabı... 1999 öncesi Bağ-Kur’lulara 4500 prim günle KISMİ EMEKLİLİK kapısı!

PRİM GÜN SAYILARI EŞİTLENECEK

Yapılacak düzenlemeyle çiftçilerin emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Çiftçiler bu sayede 9 bin gün yerine 7 bin 200 günle emekli olabilecek. Böylece 5 yıl daha erken emeklilik imkânı doğacak.