Resmen açıklandı! Havadan para gelecek! Başvuran herkes 900 TL alacak! Son gün ise yarın!

İlk kez Akbank'lı olacak müşterilerimiz Akbank Mobil uygulaması içinden ""Akbanklı Olmak İstiyorum"" butonuna tıklayıp, bilgilerini girdikten sonra, "Kredi Kartı" ürününü sepete atabilir ve Müşteri İletişim Merkezimiz ile kısa bir görüntülü görüşme yaparak sadece birkaç dakika içinde Akbanklı olabilir ve başvurusunu tamamlayabilirler.