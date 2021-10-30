Resmen açıklandı! Havadan para gelecek! Başvuran herkes 900 TL alacak! Son gün ise yarın!
Resmen açıklandı. 900 TL kazanıyorsunuz! Bu bağlamda Akbank Axess resmi internet sitesi üzerinden açıklama yaptı. Axess "İlk kez cebe inen Axess'e başvuranlar internet alışverişlerinde %10, ayda 75 TL, senede toplam 900 TL'ye varan Chip Para kazanıyor! Kartlarını kurye beklemeden Akbank Mobil'den ulaştıkları kart bilgi kapasitesi ile internet alışverişlerini hemen yapmaya başlıyor. Başvurunuzu yapın, cebinize inen Axess'inizi hemen kullanmaya başlayın, 900 TL chip-para kazanın" ifadesinde bulundu.
İlk kez Akbank'lı olacak müşterilerimiz Akbank Mobil uygulaması içinden ""Akbanklı Olmak İstiyorum"" butonuna tıklayıp, bilgilerini girdikten sonra, "Kredi Kartı" ürününü sepete atabilir ve Müşteri İletişim Merkezimiz ile kısa bir görüntülü görüşme yaparak sadece birkaç dakika içinde Akbanklı olabilir ve başvurusunu tamamlayabilirler.
Ya da www.akbank.com, www.axess.com.tr, www.wingscard.com.tr web sayfalarından Axess veya Wings başvurusu yaparak Akbank Mobil'de müşteri olma sürecini tamamlayabilirler. Kampanyadan yararlanabilmek için, başvuru formunda "kartımın anında dijital kullanıma açılmasını istiyorum" seçeneği seçilerek anında dijital kullanım özellikli kart sahibi olunabilir.
Akbank Mobil'den anında "Cebe İnen" kart başvurunuzu yapıp sözleşmenizi imza derdi olmadan anında "Akbank Mobil'den" onaylayarak başvurunuzu tamamlayabilir, kartınızı anında internet alışverişlerinde kullanmaya başlayabilirsiniz.
1.10.2021 öncesi açık Axess veya Wings kartı olmayıp, 1.10-31.10.2021 arasında başvurarak, 31.10.2021'ye kadar kartı onaylanan müşteriler kampanyadan faydalanabilir.