İNG Bank ve Burgan Bank 32 gün esnek vadeli mevduat hesaplara tavan faiz vermeye devam ediyor! Faizler ellerde patlamadan düşmeden yetişin!

Bankada parası olanlar faizler düşmeden kazanmaya devam ediyor. Merkez Bankası faiz indirimi sonrasında bankalar mevduat faiz oranlarını geri çekemeye başladı. Bu anlamda en fazla mevduat faizi veren bankalar ise İNG Bank ve Burgan Bank oldu. Her iki bankada yüzde 18'lik bir oran vatandaşlara sunuyor.