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Haberler Ekonomi Renault, Honda, Opel, Peugeot, Dacia'da 9.000 TL indirim müjdesi! Eylül 2022 Sıfır 2. el marka marka en UCUZ otomobil kampanyaları! %20 %30 oranında...

Renault, Honda, Opel, Peugeot, Dacia'da 9.000 TL indirim müjdesi! Eylül 2022 Sıfır 2. el marka marka en UCUZ otomobil kampanyaları! %20 %30 oranında...

Sıfır araç ve ikinci el araç fiyatları internette en çok merak edilen konulardan birisi. Araç almak isteyenler uygun fiyatlı otomobil fiyatlarını öğrenmek istiyor. 2022 Eylül ayında sıfır araç ve ikinci el araç piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Birçok firma yeni ayın gelmesi nedeniyle kampanya yaparken araç fiyat listeleri de güncellenmiş oldu. Renault, Honda, Opel, Peugeot, Dacia gibi modellerin Eylül ayı araç fiyat listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

takvim.com.tr
02.09.2022 09:02 - Son Güncelleme: 02.09.2022 09:02
Eylül 2022 Sıfır 2. el marka marka en UCUZ otomobil kampanyaları! Renault, Honda, Opel, Peugeot, Dacia’da 9.000 TL indirim müjdesi! %20 %30 oranında...

Yeni bir araç almak ya da elindekini yenilemek isteyenler güncel Eylül ayı otomobil kampanyalarını yakından takip ediyor. Renault, Kia, Honda, Opel, Peugeot ve daha pek çok marka sunduğu cazip fırsatlar ile ön plan çıkıyor. Aylık olarak yapılan kampanyalar ve destekler değişiklik gösterebilirken bazı markalarda devam ediyor. Renault, Kia, Honda, Opel, Peugeot, Dacia otomobil kampanyalarını haberimizden inceleyerek bütçenize en uygun olan seçimi yapabilirsiniz. İşte EYLÜL ayı sıfır otomobil kampanyaları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Eylül 2022 Sıfır 2. el marka marka en UCUZ otomobil kampanyaları! Renault, Honda, Opel, Peugeot, Dacia’da 9.000 TL indirim müjdesi! %20 %30 oranında...

Araba alacak milyonları ilgilendiriyor. Araba fiyatları düşüşe geçti. Eskiden bayilerden yüksek fiyata satan galericiler, sıfır araçları liste fiyatından aşağı satmaya başladı.

Eylül 2022 Sıfır 2. el marka marka en UCUZ otomobil kampanyaları! Renault, Honda, Opel, Peugeot, Dacia’da 9.000 TL indirim müjdesi! %20 %30 oranında...

İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar düşmeye başladı. Galerilerin bayiden yükseğe sattığı ilanlar normale döndü.

Eylül 2022 Sıfır 2. el marka marka en UCUZ otomobil kampanyaları! Renault, Honda, Opel, Peugeot, Dacia’da 9.000 TL indirim müjdesi! %20 %30 oranında...

Ticaret Bakanlığı'nın getirdiği 6 ay ve 6 bin kilometre şartı ilan sayfalarında kendini gösterdi. Bayilerden aldıkları sıfır araçlara 50-100 bin lira fark koyarak satan galerilerin fiyatların da düşüş görüldü.

Eylül 2022 Sıfır 2. el marka marka en UCUZ otomobil kampanyaları! Renault, Honda, Opel, Peugeot, Dacia’da 9.000 TL indirim müjdesi! %20 %30 oranında...

İşte o ilanlara bir örnek: Bayisinde sıfır otomobil 485 bin liradan satılırken aynı otomobil ilan sitesinde 472 civarında satılıyor.

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