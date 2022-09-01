Daha ucuzu, Şam'da kayısı! Ziraat Bankası bombayı patlattı! 6.120 TL peşin, aylık 1.695,13 TL taksitle 207 m2 satılık 2+1 müstakil ev ilanı
Konut fiyatlarının son günlerde yükselmeye başlaması ev sahibi olmak isteyenlerin de zor hale düşmesine sebep oldu. Bu noktada etkili çözümler meydana koyabilen bir banka olan Ziraat Bankası; ev alacaklara özel seçenek kampanyalara imzasını attı.
Ziraat Bankası'ndan müthiş kampanya! Ayda 1.695,13 TL ödeyerek ev sahibi olabilmenizi olası kılan bu kampanya son derece cazip fırsatları da bünyesinde barındırıyor! Üstelik kampanyaya dahil olmayı istiyorsanız yalnızca 6.120 TL ilk ödeme yapmanız yeterli! İşte Ziraat Bankası'nın bu ayrıcalıklı kampanyasına dair merak edilen ayrıntıların tamamı!
Bu kapsamda Ziraat Bankası gayrimenkul satışı ilanlarına başladı. Böylece ev sahibi olmayı isteyenlerin tam da bekledikleri fırsatları elde etmeleri olası oldu.
İşte Ziraat Bankası'nın Kampanyasının Ayrıntıları!
Ev sahibi olmak isteyenlere sevindirici haber Ziraat Bankası'ndan geldi! Ziraat Bankası'ndan satılık evlere müracaat yaptığınız vakit tam da bütçenize makul bir şekilde konut sahibi olmanız da mümkün!