Son birkaç tane kaldı 25 yaş şartıyla satılacak! Kaçıran daha da alamaz! Günde 60 TL’ye TOKİ’den 1+1 ve 2+1 daire

TOKİ vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ ev sahibi yapmaya devam ediyor! Bu sene yani 2022 yılında TOKİ oldukça fazla kampanyaya imza attı. Bu kapsamda TOKİ'den 2+1 daire almayı isteyenlerin karşısına çok sayıda değişik alternatif alternatif de çıkıyor! Sadece 25 yaş şartının olduğu 1+1 ve 2+1 dairelerden son birkaç tanesinin kaldığı ifade ediliyor! İşte bu cazip kampanyaya dair merak edilen ayrıntılar!