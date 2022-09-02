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Haberler Ekonomi Son birkaç tane kaldı 25 yaş şartıyla satılacak! Kaçıran daha da alamaz! Günde 60 TL'ye TOKİ'den 1+1 ve 2+1 daire

Son birkaç tane kaldı 25 yaş şartıyla satılacak! Kaçıran daha da alamaz! Günde 60 TL'ye TOKİ'den 1+1 ve 2+1 daire

Günde 60 TL'ye kim ev alabilmek istemez ki? TOKİ konut satışlarına başladı bile! Günde yalnızca 60 TL ödeyerek TOKİ'nin 1+1 ve 2+1 konutlarından alabilirsiniz! Üstelik bu bağlamda yalnızca 25 yaş şartına makul olmanız yeterli olacak! Toplu Konut İdaresi değişik şehirlerde makul bütçeli konut kampanyalarına imza atmaya devam ediyor! Bilindiği üzere 2022 senesinin sonuna kadar da TOKİ'nin pek çok vatandaşı ev sahibi gerçekleştireceği ifade ediliyor!

takvim.com.tr
02.09.2022 09:03 - Son Güncelleme: 02.09.2022 09:03
Son birkaç tane kaldı 25 yaş şartıyla satılacak! Kaçıran daha da alamaz! Günde 60 TL’ye TOKİ’den 1+1 ve 2+1 daire

TOKİ vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ ev sahibi yapmaya devam ediyor! Bu sene yani 2022 yılında TOKİ oldukça fazla kampanyaya imza attı. Bu kapsamda TOKİ'den 2+1 daire almayı isteyenlerin karşısına çok sayıda değişik alternatif alternatif de çıkıyor! Sadece 25 yaş şartının olduğu 1+1 ve 2+1 dairelerden son birkaç tanesinin kaldığı ifade ediliyor! İşte bu cazip kampanyaya dair merak edilen ayrıntılar!

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Son birkaç tane kaldı 25 yaş şartıyla satılacak! Kaçıran daha da alamaz! Günde 60 TL’ye TOKİ’den 1+1 ve 2+1 daire

TOKİ toplamda onlarca şehirde 34 proje yürütüyor. Ve bu anlamda konut satışı gerçekleştirecek! Konut satışları amacıyla herkes müracaatta bulunabilecek.

Son birkaç tane kaldı 25 yaş şartıyla satılacak! Kaçıran daha da alamaz! Günde 60 TL’ye TOKİ’den 1+1 ve 2+1 daire

Sadece 25 yaş üstü olmak, müracaat yapabilmek amacıyla yeterli olacak!

Son birkaç tane kaldı 25 yaş şartıyla satılacak! Kaçıran daha da alamaz! Günde 60 TL’ye TOKİ’den 1+1 ve 2+1 daire

Ödeme planı son derece cazip koşullarda olan bu konutlara olan ilginin de olabildiğince çok bulunduğu biliniyor.

Son birkaç tane kaldı 25 yaş şartıyla satılacak! Kaçıran daha da alamaz! Günde 60 TL’ye TOKİ’den 1+1 ve 2+1 daire

Sadece günde 60 TL'lik bir bütçeyle sahip olabileceğiniz bu konutlar, yeni mimarisiyle de ilgi çekiyor!

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