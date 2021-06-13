Rekor kırıldı, faizler alev aldı! 10-20 ve 30 bin TL birikimi olan 32 günlük faizle ne kadar kazanır? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Son dakika haberleri... Tek tek açıklandı. Bankaların vadeli mevduat hesabı faiz oranları her gün güncellenmeye devam ederken yapılan değişimler ile vadeli mevduat hesabı açan kişilerin elde edecekleri gelirler de değişti. Azami faiz oranına sahip 32 günlük vadeli mevduat hesabı hangi bankada? 10-20 ve 30 bin TL birikimi olanlar 32 gün sonunda kaç TL faiz getirisi elde ederler? Bu bağlamda 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bankada birikimi olup vadeli mevduat faiz oranlarıyla değerlendirmek isteyenler için sunulan en yüksek faiz oranı birkaç banka tarafından sağlanıyor.
Azami faiz oranına sahip 32 günlük vadeli mevduat hesabı hangi bankada? 10.000-20.000 ve 30.000 TL birikimi olanlar 32 gün sonunda kaç TL faiz getirisi elde ederler? Devlet bankalarının, özel bankalarının 32 günlük faiz oranları çoğaldı mı? Bankada birikimi olup vadeli mevduat faiz oranlarıyla değerlendirmek isteyenler için sunulan azami faiz oranı birkaç banka tarafından sağlanıyor. Burgan Bank, Odeabank, İNG Bank, Fibabanka tarafından sağlanan faiz oranlarının yanında devlet bankalarının Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın sunduğu imkanlarda Mayıs ayı itibariyle değişti. Bankaların sunduğu tüm oranları farklı birikim tutarları üzerinden hesapladık. İşte banka banka 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları listesi.