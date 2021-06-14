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Ziraat Bankası'nın ihtiyaç kredisi kampanyası oldukça popüler! Borcu olana hızır gibi yetişti! 5.000-10.000 -20.000 TL dijital kredi veriliyor!

Son dakika haberler... 5.000-10.000 -20.000 TL dijital kredi için detaylar gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda borcu olanlar için güzel haberlerimiz var. Bankalara olan borçlarınızı kapatmak, borç kapatma kredisi ile mümkün. Kredi alımları geçmiş yıllarda çoğu zaman banka şubeleri üzerinde uzun uğraşlar sonucu ile yapılabilirken günümüzdeki gidişat bundan çok daha uzak. Burada internetin ve teknolojinin hakkını vermek gerekiyor. Nitekim bunun içinde Ziraat Dijital Kredi ile anında kredi alımı yapabiliyorsunuz. Bu durumun en büyük özelliği ise paranızı almak için bankaya gitmenize dahi gerek kalmaması. Bu nedenle de en fazla seçilen kredi alım yolları arasında bulunuyor.

14.06.2021 08:30 - Son Güncelleme: 14.06.2021 08:30
Ziraat Bankası'nın ihtiyaç kredisi kampanyası oldukça popüler! Borcu olana hızır gibi yetişti! 5.000-10.000 -20.000 TL dijital kredi veriliyor!

Borç kapatma kredisi kimlere verilir? Diyorsanız bunun için ilk aranan nitelik başka yada mevcut bankaya kredi borcu olanlara verilir diyebiliriz. Şayet farklı yada aynı bankaya ait bireysel kredi yada taşıt veya kredi kartı borcunuz var ise bunları kapatmak için kredi kullana bilirsiniz. Maaşını Ziraat Bankası şubelerinden alan çalışan ve emeklilerin kullanabildiği bu bankacılık ürününü alabilmeniz için Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı ya da Ziraat Mobil kullanıcısı olmanız gerekiyor. Sebebi ise giriş yaparak dijital yollardan başvuru yapmak. Yapacağınız başvuru ile gelir düzeyiniz ve diğer kredi notu gibi nedenlerden dolayı banka size bir kredi onayı sunuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ziraat Bankası'nın ihtiyaç kredisi kampanyası oldukça popüler! Borcu olana hızır gibi yetişti! 5.000-10.000 -20.000 TL dijital kredi veriliyor!

Dijital Kredi ile Şubeye Gitmeden Kredi Kullanma Kolaylığı Ziraat'te

Maaşını Bankamızdan alan emekli ve çalışan müşterilerimizin ihtiyaçlarının finansmanında kullanabileceği Dijital Kredi ürünümüze İnternet Şube veya Ziraat Mobil üzerinden hemen başvurun, krediniz şubeye gitmeden hesabınıza geçsin.

Ziraat Bankası'nın ihtiyaç kredisi kampanyası oldukça popüler! Borcu olana hızır gibi yetişti! 5.000-10.000 -20.000 TL dijital kredi veriliyor!

Özellikler

İnternet Şube ve Ziraat Mobilden başvuru yapılabilir,

36 aya kadar vade imkanı bulunmaktadır,

Olumlu değerlendirilen krediler, İnternet Şube ve Ziraat Mobilden hesaba aktarılır.

Ziraat Bankası'nın ihtiyaç kredisi kampanyası oldukça popüler! Borcu olana hızır gibi yetişti! 5.000-10.000 -20.000 TL dijital kredi veriliyor!

Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.

*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.

Başvuru süreci sadece üç adımdan oluşmaktadır.

Ziraat Bankası'nın ihtiyaç kredisi kampanyası oldukça popüler! Borcu olana hızır gibi yetişti! 5.000-10.000 -20.000 TL dijital kredi veriliyor!

İlk adımda TCKN\YKN ve Bankamızda kayıtlı iletişim numaranız ile ekranda görünen doğrulama kodunu girmeniz gerekmektedir.

Bu bilgiler ile giriş yaptığınızda kayıtlı iletişim numaranıza bir onay şifresi gönderilecek ve ekranda yer alan alana bu şifrenin girilmesi istenecektir.