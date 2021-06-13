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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! 5 yıl geriye dönük vergi indirimi alınabiliyor! Emekli, gaziler, dul ve yetimler…

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir gelişme yaşandı ve 5 yıl geriye dönük vergi indirimi alınabileceğinin duyurulmasının ardından detaylar araştırılmaya başlandı. 2021 emlak vergisi 31 Mayıs son tarihine kadar ödendi ve bazı vatandaşlar bu ödemelerden muaf olduğunu bilmeden ödemelerini yaptı. Emekli, hiç geliri olmayan, gaziler, şehitlerin dul ile yetimleri ve engelli gibi milyonlarca vatandaşa para iadesi yapılıyor. Peki kimler bu imkandan yararlanabiliyor, başvurular nereye yapılacak?

13.06.2021 13:42 - Son Güncelleme: 13.06.2021 13:42
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! 5 yıl geriye dönük vergi indirimi alınabiliyor! Emekli, gaziler, dul ve yetimler…

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir gelişme yaşandı ve 5 yıl geriye dönük vergi indirimi alınabileceğinin duyurulmasının ardından detaylar araştırılmaya başlandı. 2021 emlak vergisi 31 Mayıs son tarihine kadar ödendi ve bazı vatandaşlar bu ödemelerden muaf olduğunu bilmeden ödemelerini yaptı. Emekli, hiç geliri olmayan, gaziler, şehitlerin dul ile yetimleri ve engelli gibi milyonlarca vatandaşa para iadesi yapılıyor. Peki kimler bu imkandan yararlanabiliyor, başvurular nereye yapılacak?

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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! 5 yıl geriye dönük vergi indirimi alınabiliyor! Emekli, gaziler, dul ve yetimler…

Arsa, ev, iş yeri gibi gayrimenkul sahibi olan vatandaşların emlak vergisi ödemesi zorunlu ve 2021 yılı için ödemeler Mart ayında başlamış Mayıs ayında da son bulmuştu. Bazı kişiler emlak vergisinden muaf tutuluyor ve bunu bilmeden ödeme yapanlar para iadesini alabiliyor. 5 yıl geriye dönük vergi indiriminin alınabildiği, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bu konuya ilişkin tüm detayları haberimizin içeriğinde derledik.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! 5 yıl geriye dönük vergi indirimi alınabiliyor! Emekli, gaziler, dul ve yetimler…

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF TUTULUYORLAR

Hiç geliri olmadığını belgeleyenler, gelirleri sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıkla (emekli, dul, yetim, ölüm ve maluliyet aylığı) sınırlı olan kişiler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri ve engelli vatandaşlar Emlak Vergisi'nden muaf tutuluyor.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! 5 yıl geriye dönük vergi indirimi alınabiliyor! Emekli, gaziler, dul ve yetimler…

200 METREKARE ŞARTI

Ancak bunun için bazı şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Vergiden muaf olabilmek için en önemli şart tek ev.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! 5 yıl geriye dönük vergi indirimi alınabiliyor! Emekli, gaziler, dul ve yetimler…

Bu kişiler, Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene veya tek meskende hisseye sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) sıfır oranlı vergi hakkından yararlanabiliyor. Bunun için ilgili formu doldurup bağlı bulunulan belediyeye vermek yeterli.