Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! 5 yıl geriye dönük vergi indirimi alınabiliyor! Emekli, gaziler, dul ve yetimler…
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir gelişme yaşandı ve 5 yıl geriye dönük vergi indirimi alınabileceğinin duyurulmasının ardından detaylar araştırılmaya başlandı. 2021 emlak vergisi 31 Mayıs son tarihine kadar ödendi ve bazı vatandaşlar bu ödemelerden muaf olduğunu bilmeden ödemelerini yaptı. Emekli, hiç geliri olmayan, gaziler, şehitlerin dul ile yetimleri ve engelli gibi milyonlarca vatandaşa para iadesi yapılıyor. Peki kimler bu imkandan yararlanabiliyor, başvurular nereye yapılacak?
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir gelişme yaşandı ve 5 yıl geriye dönük vergi indirimi alınabileceğinin duyurulmasının ardından detaylar araştırılmaya başlandı. 2021 emlak vergisi 31 Mayıs son tarihine kadar ödendi ve bazı vatandaşlar bu ödemelerden muaf olduğunu bilmeden ödemelerini yaptı. Emekli, hiç geliri olmayan, gaziler, şehitlerin dul ile yetimleri ve engelli gibi milyonlarca vatandaşa para iadesi yapılıyor. Peki kimler bu imkandan yararlanabiliyor, başvurular nereye yapılacak?
Arsa, ev, iş yeri gibi gayrimenkul sahibi olan vatandaşların emlak vergisi ödemesi zorunlu ve 2021 yılı için ödemeler Mart ayında başlamış Mayıs ayında da son bulmuştu. Bazı kişiler emlak vergisinden muaf tutuluyor ve bunu bilmeden ödeme yapanlar para iadesini alabiliyor. 5 yıl geriye dönük vergi indiriminin alınabildiği, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bu konuya ilişkin tüm detayları haberimizin içeriğinde derledik.