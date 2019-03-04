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2019 Banka güncel yeni konut kredisi faiz oranı ne kadar? (Konut kredisi hesaplama işlemi)

Ev kredisi faiz oranları Ziraat Bankası'nın son indirimi sonrası ev alacakların gündemine tekrar oturdu. Konut almak isteyenler bankanın yolunu tutuyor. Peki son indirim sonrası aylık taksitler ne kadar oldu? Konut kredisi hesaplama işlemi nasıl yapılır? Tüm detaylar haberimizde.

04.03.2019 15:49 - Son Güncelleme: 04.03.2019 15:53

Konut kredisi faiz oranlarınra indirim devam ediyor. Konut sektörü için müjdeler peş peşe sıralandı. Düşme eğiliminde olan faizler vatandaşların yüzünü güldürdü. Güncel verileri göre konut kredilerinde aylık faiz oranı yüzde 1,49'dan yüzde 1,28'e indi. En düşük faiz oranını Ziraat Bankası veriyor. Emlakkulisi'nin derlemesine göre, 10 yıl vade ile 100 bin konut kredi kullanacak olan müşterinin aylık bin 635 TL ödeme yapması gerekiyor.

4 aydır süren düşüş trendi Mart ayında devam ediyor

Konut kredisi faiz oranlarında yaklaşık 4 aydır devam eden düşüş Mart ayında da devam ediyor. Şubat başında yüzde 2.17 olan konut kredisi faiz oranları yeni ayın ilk günün 1,28'e düştü.

Konut satışları artacak

Ev sahibi olmak isteyenler en uygun krediden yararlanabilmek için bankaların yolunu tutuyor. Bu yıl itibariyle konut satışlarının hızlanması ve artması bekleniyor.

100.000 TL için konut kredisi faiz oranları

24 ay vade için;
Taksit Tutarı: 4.865,79 TL
Faiz Oranı: Yüzde 1,28
Yıllık Maliyet Oranı: Yüzde 17.7542

36 ay vade için;

Taksit Tutarı: 3.484,19 TL
Faiz Oranı: Yüzde 1,28
Yıllık Maliyet Oranı: Yüzde 17.3658

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