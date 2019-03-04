2019 Banka güncel yeni konut kredisi faiz oranı ne kadar? (Konut kredisi hesaplama işlemi)
Ev kredisi faiz oranları Ziraat Bankası'nın son indirimi sonrası ev alacakların gündemine tekrar oturdu. Konut almak isteyenler bankanın yolunu tutuyor. Peki son indirim sonrası aylık taksitler ne kadar oldu? Konut kredisi hesaplama işlemi nasıl yapılır? Tüm detaylar haberimizde.
04.03.2019 15:49
- Son Güncelleme: 04.03.2019 15:53
Konut kredisi faiz oranlarınra indirim devam ediyor. Konut sektörü için müjdeler peş peşe sıralandı. Düşme eğiliminde olan faizler vatandaşların yüzünü güldürdü. Güncel verileri göre konut kredilerinde aylık faiz oranı yüzde 1,49'dan yüzde 1,28'e indi. En düşük faiz oranını Ziraat Bankası veriyor. Emlakkulisi'nin derlemesine göre, 10 yıl vade ile 100 bin konut kredi kullanacak olan müşterinin aylık bin 635 TL ödeme yapması gerekiyor.
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