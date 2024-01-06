Refah payı haftaya açıklanıyor! En düşük emekli aylığı 10 bin TL'yi geçebilir

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü refah payı olarak yapılacak ek zamma çevrildi. Emekli Sandığı emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklileri arasında oluşan 11.68 puanlık zam farkının kısmen giderilmesi bekleniyor.
Emekliye moral zammını gelecek hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. SSK emeklilerinin 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklilerinin de 25-28 Ocak'ta aylıklarını enflasyon ve refah payı ile birlikte alması öngörülüyor.
ALTERNATİF PLAN YAPILDI
Asgari ücretli yüzde 49.11, memur ve memur emeklileri yeni yıl için yüzde 49.25 zamma hak kazanırken, işçi ve esnaf emeklileri için bu oran yüzde 37.57 oldu.