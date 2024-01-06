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Refah payı haftaya açıklanıyor! En düşük emekli aylığı 10 bin TL'yi geçebilir

Kamu ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasındaki zam farkının giderilmesi için harekete geçildi. Refah payı için çalışma yapılırken, en düşük emekli aylığının 10 bin lirayı geçmesi için düzenleme yapılacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Ocak 2024, 06:35 Güncelleme 06 Ocak 2024, 06:36
Refah payı haftaya açıklanıyor! En düşük emekli aylığı 10 bin TL’yi geçebilir 1

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü refah payı olarak yapılacak ek zamma çevrildi. Emekli Sandığı emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklileri arasında oluşan 11.68 puanlık zam farkının kısmen giderilmesi bekleniyor.

Refah payı haftaya açıklanıyor! En düşük emekli aylığı 10 bin TL’yi geçebilir 2

Emekliye moral zammını gelecek hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. SSK emeklilerinin 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklilerinin de 25-28 Ocak'ta aylıklarını enflasyon ve refah payı ile birlikte alması öngörülüyor.

Refah payı haftaya açıklanıyor! En düşük emekli aylığı 10 bin TL’yi geçebilir 3

ALTERNATİF PLAN YAPILDI
Asgari ücretli yüzde 49.11, memur ve memur emeklileri yeni yıl için yüzde 49.25 zamma hak kazanırken, işçi ve esnaf emeklileri için bu oran yüzde 37.57 oldu.

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