EMEKLİYE REFAH PAYI I SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam gelecek! İşte refah payı ve ek zam tablosu! Hangi artışlar yapılacak?

1 Aralık enflasyonunun açıklanmasının ardından emeklilerin ve memurların zam oranları da belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37.57 oranında enflasyon artışı kesinleşirken memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 49.25 oranında zam oluştu.

2 Bu ay zamlı maaşlar ödenmeden önce özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ek artışlar gündeme geldi. Refah payı ile enflasyon artışının yükseltilmesi, taban maaşın yeniden belirlenmesi ve düşük kök maaşlar için artış yapılması gündemde.