EMEKLİYE REFAH PAYI I SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam gelecek! İşte refah payı ve ek zam tablosu! Hangi artışlar yapılacak?

Enflasyon oranlarının belli olmasından sonra en düşük emekli maaşları ile refah payı uygulaması için alternatif çalışmalar sürüyor. Yasa ile farklar ödenmiş olacak. Peki refah payı ile ek zam SSK ve Bağ-Kurlunun maaşlarını ne kadar yükseltecek? İşte detaylar...
Aralık enflasyonunun açıklanmasının ardından emeklilerin ve memurların zam oranları da belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37.57 oranında enflasyon artışı kesinleşirken memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 49.25 oranında zam oluştu.
Bu ay zamlı maaşlar ödenmeden önce özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ek artışlar gündeme geldi.
Refah payı ile enflasyon artışının yükseltilmesi, taban maaşın yeniden belirlenmesi ve düşük kök maaşlar için artış yapılması gündemde.
Artış yapılırken öncelikle düşük maaş alanların gözetileceği belirtiliyor. 7500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşının 10 bin TL'yi aşması beklenirken emekli refah payı, seyyanen zam formülü de masada. Bu konuda bütçenin el verdiği ölçüde adımlar atılacak. Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası emekliler ve memurlar için tablo şöyle oluştu: