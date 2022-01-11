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Rapor parası, cenaze ödeneği, 150 TL'ye GSS! 2022'de o ödemeler arttı

Yeni yılla birlikte rapor parası ve cenaze ödeneği ile yemek parası ve aile yardımlarındaki istisnalar artarken, GSS'den isteğe bağlıya, evde çalışana kadar prim tutarları da değişti...

11.01.2022 07:01 - Son Güncelleme: 11.01.2022 07:01
Rapor parası, cenaze ödeneği, 150 TL’ye GSS! 2022’de o ödemeler arttı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2022'de çeşitli ödenekler, primler ile prim kesintisinden muaf tutulacak yemek ve aile yardımı tutarlarını belirledi. İşte yeni tutarlar:

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Rapor parası, cenaze ödeneği, 150 TL’ye GSS! 2022’de o ödemeler arttı

RAPOR PARASI ARTTI:
Brüt asgari ücret 5004 liraya çıktığı için geçici iş göremezlik ödeneği hesabında kullanılan günlük kazançları 166,80 liranın altında olanların 1 Ocak'tan sonraki istirahatli bulundukları günlere ait ödenekleri 166,80 TL üzerinden hesaplanacak.

Rapor parası, cenaze ödeneği, 150 TL’ye GSS! 2022’de o ödemeler arttı

Bu artıştan, rapor kullanmaya 2021'de başlamış olanlar da yararlanacak.

Rapor parası, cenaze ödeneği, 150 TL’ye GSS! 2022’de o ödemeler arttı

Asgari ücretlinin günlük rapor parası ayakta tedavilerde 79,50 liradan 111,20, yatarak tedavilerde 59,62 liradan 83,40 liraya yükselecek. Emzirme ödeneği de 316 lira olacak.

Rapor parası, cenaze ödeneği, 150 TL’ye GSS! 2022’de o ödemeler arttı

CENAZE ÖDENEĞİ 1250 TL:
SGK, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü ya da yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin hak sahiplerine cenaze ödeneği veriyor.

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