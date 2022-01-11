Rapor parası, cenaze ödeneği, 150 TL'ye GSS! 2022'de o ödemeler arttı
Yeni yılla birlikte rapor parası ve cenaze ödeneği ile yemek parası ve aile yardımlarındaki istisnalar artarken, GSS'den isteğe bağlıya, evde çalışana kadar prim tutarları da değişti...
11.01.2022 07:01
- Son Güncelleme: 11.01.2022 07:01
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2022'de çeşitli ödenekler, primler ile prim kesintisinden muaf tutulacak yemek ve aile yardımı tutarlarını belirledi. İşte yeni tutarlar:
RAPOR PARASI ARTTI:
Brüt asgari ücret 5004 liraya çıktığı için geçici iş göremezlik ödeneği hesabında kullanılan günlük kazançları 166,80 liranın altında olanların 1 Ocak'tan sonraki istirahatli bulundukları günlere ait ödenekleri 166,80 TL üzerinden hesaplanacak.
CENAZE ÖDENEĞİ 1250 TL:
SGK, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü ya da yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin hak sahiplerine cenaze ödeneği veriyor.