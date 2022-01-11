Rapor parası, cenaze ödeneği, 150 TL’ye GSS! 2022’de o ödemeler arttı

CENAZE ÖDENEĞİ 1250 TL:

SGK, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü ya da yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin hak sahiplerine cenaze ödeneği veriyor.