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Haberler Ekonomi e-Devlet üzerinden hemen başvurana 5 bin TL verilecek! Kendi işini kurmak isteyenler büyük fırsat! KOSGEB duyurdu

e-Devlet üzerinden hemen başvurana 5 bin TL verilecek! Kendi işini kurmak isteyenler büyük fırsat! KOSGEB duyurdu

Geri ödeme şartı yok! Başvurana en az 5-10-25 bin TL verilecek! e-Devlet üzerinden hemen müracaat edilebiliyor! 3 yıla kadar... Devlet kendi işini kurmak isteyen gençlere desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 2022 yılında da başvuruları almaya devam ediyor. Hibe ve faizsiz geri ödemeli desteği kendi işletmesini kuracak vatandaşlara başvurunun neticelenmesiyle birlikte hemen sağlanıyor. Yüksek teknoloji alanında tutar 300 bin TL'yi buluyor. İşte verilen destekler...

takvim.com.tr
12.01.2022 09:08 - Son Güncelleme: 12.01.2022 09:08
Geri ödeme şartı yok! Başvurana en az 5-10-25 bin TL verilecek! e-Devlet üzerinden hemen müracaat edilebiliyor! 3 yıla kadar...

Devlet kendi işini kurmak isteyen gençlere yönelik desteğini sürdürüyor. Her yıl binlerce kişi desteklerden faydalanarak kendi işini kuruyor. Özellikle son 3 yıla bakıldığında kendi işini kurmak isteyenlerin sayısında artış yaşandığı görüldü. Bu süreçte gençlerin en büyük destekçisi KOSGEB oldu. Hibe desteği, faizsiz geri ödemeli destek başta olmak üzere pek çok fırsat sunan KOSGEB ödemeleri 5 bin TL'den başlayıp 100 bin hatta 300 bin TL'ye kadar ulaşıyor. İmalattan ulaşıma, konaklamadan güzellik salonuna kadar yüzlerce sektörde verilen destek yüksek teknoloji alanında 300 bin TL oluyor. Verilen desteğin detaylarını haberimizde kapsamlı bir şekilde derledik.

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Geri ödeme şartı yok! Başvurana en az 5-10-25 bin TL verilecek! e-Devlet üzerinden hemen müracaat edilebiliyor! 3 yıla kadar...

İş fikri olanlara KOSGEB tarafından Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin, İleri Girişimci Programı ile 375 bin liraya kadar hibe destek sağlanıyor. Bu desteklerden yararlanmak da kolay. İşte kendi işini kurmanın yolları...

Geri ödeme şartı yok! Başvurana en az 5-10-25 bin TL verilecek! e-Devlet üzerinden hemen müracaat edilebiliyor! 3 yıla kadar...

Girişimciler için pek çok destek devrede. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) geri ödemesiz girişimcilik destekleri de bunlar arasında.

Geri ödeme şartı yok! Başvurana en az 5-10-25 bin TL verilecek! e-Devlet üzerinden hemen müracaat edilebiliyor! 3 yıla kadar...

Kendi işinin patronu olmak isteyen geleneksel girişimcilere Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin liraya varan destek sağlanıyor.

Geri ödeme şartı yok! Başvurana en az 5-10-25 bin TL verilecek! e-Devlet üzerinden hemen müracaat edilebiliyor! 3 yıla kadar...

Yenilikçi işletmelerin sayısının artırılması amacıyla hayata geçirilen İleri Girişimci Programı ile de iş fikri olanlara 375 bin liraya varan destek veriliyor. Desteklerden yararlanmak kolay. İşte desteklerin şartları:

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