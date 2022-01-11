SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için kalem kalem hesaplandı! Maaşa ilaveten yüzde 4 zam geliyor
Bu ay tüm emeklilere çifte zam var. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25.47, memur emeklilerine yüzde 30.95 zam yansıtılırken, maaşlarla birlikte ek ödeme tutarları da artıyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için kalem kalem hesaplandı. İşte detaylar...
11.01.2022 07:01
- Son Güncelleme: 11.01.2022 07:01
Örneğin; net maaşı 3 bin 500 lira olan SSK emeklisi, bunun yüzde 4'ü oranında yani 140 lira ek ödeme alıyor.