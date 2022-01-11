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SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için kalem kalem hesaplandı! Maaşa ilaveten yüzde 4 zam geliyor

Bu ay tüm emeklilere çifte zam var. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25.47, memur emeklilerine yüzde 30.95 zam yansıtılırken, maaşlarla birlikte ek ödeme tutarları da artıyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için kalem kalem hesaplandı. İşte detaylar...

11.01.2022 07:01 - Son Güncelleme: 11.01.2022 07:01
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için kalem kalem hesaplandı! Maaşa ilaveten yüzde 4 zam geliyor

Emekliler her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 oranında ek ödeme de alıyor.

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SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için kalem kalem hesaplandı! Maaşa ilaveten yüzde 4 zam geliyor

Bu ay maaşlar SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde yüzde 25.47, memur emeklilerinde yüzde 30.95 yükselirken; ek ödemeler de artacak.

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için kalem kalem hesaplandı! Maaşa ilaveten yüzde 4 zam geliyor

Emeklilerin ek ödeme tutarları da yeni maaşlarından hesaplandığı için yükselecek.

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için kalem kalem hesaplandı! Maaşa ilaveten yüzde 4 zam geliyor

ZAMLI MAAŞ ETKİSİ

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için kalem kalem hesaplandı! Maaşa ilaveten yüzde 4 zam geliyor

Örneğin; net maaşı 3 bin 500 lira olan SSK emeklisi, bunun yüzde 4'ü oranında yani 140 lira ek ödeme alıyor.

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