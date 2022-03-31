Ramazan geldi Migros’ta Ayçiçek yağı fiyatları güncellendi! Sıvı yağlarda SÜRPRİZ indirim! 1 Nisan 5 LT, 3 LT, 2 LT Migros Ayçiçek yağı fiyatları!

Temel gıda ürünlerinin başında gelen Ayçiçek yağının litre fiyatı haberimizde! Hangi markette en ucuz sıvı yağ var belli oldu. Ramazan ayı geldi Migros marketleri harekete geçti. Ayçiçek yağlarında dört gözle indirim bekleyen vatandaşlar zincir marketlerin kataloğunu yakından takip ediyor. Migros'un kataloğu güncellendi. İnternet sitesinde Ayçiçek yağı fiyatlarını listeyen Migros indirim yaptığını duyurdu. İşte 1 Nisan 2022 Cuma 5 LT, 3 LT, 2 LT Migros Ayçiçek yağı fiyatları!