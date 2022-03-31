Vergiden 7 bin lira indirim için son gün! Takvim.com.tr detayları yazdı
Son dakika haberi... Kira geliri elde eden ev sahipleri için mart ayı beyanname dönemi... Kira kazanan ev sahipleri hazır beyanname ile masraflarını bildirerek ödeyeceği vergiyi düşürebilir, hatta sıfıra da indirebilir. Bu yıl kira gelirinde 7 bin lira istisna sınırı var. Beyanname verme süresi de bugün sona eriyor. Takvim.com.tr Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, adım adım beyanname doldurma yöntemini anlattı. İşte detaylar...
2021 yılı içinde 7 bin liranın üzerinde kira geliri elde edenlerin beyanname vermeleri zorunlu. 7 bin lira ve altında kira geliri elde eden ev sahipleri ise beyanname vermeyecek. Dolayısıyla tüm ev sahiplerinin gelirlerinden 7 bin liralık kısım istisna olarak düşülüyor.
Üstelik Gelir İdaresi Başkanlığı hazır beyanname sistemi ile mükelleflerin işini de kolaylaştırıyor. gib.gov.tr adresine giren ev sahipleri hazır beyannamelerini buluyor ve bunun üzerinde ekleme ve değişiklik yaparak görevlerini yerine getirmiş oluyor. Bugün gelir idaresinin adresine girerek beyannamenizi göndermeniz gerekiyor.
İKİ SEÇENEK VAR
Beyanname düzenlerken mükelleflere iki seçenek sunuluyor. Birincisi götürü gider yöntemi. Bunu seçtiğiniz zaman otomatik olarak sizin için yüzde 15 oranında bir gider kira gelirinizden düşülüyor. Böylece sizin için otomatik bir indirim yapılmış oluyor.