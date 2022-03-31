Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Vergiden 7 bin lira indirim için son gün! Takvim.com.tr detayları yazdı

Vergiden 7 bin lira indirim için son gün! Takvim.com.tr detayları yazdı

Son dakika haberi... Kira geliri elde eden ev sahipleri için mart ayı beyanname dönemi... Kira kazanan ev sahipleri hazır beyanname ile masraflarını bildirerek ödeyeceği vergiyi düşürebilir, hatta sıfıra da indirebilir. Bu yıl kira gelirinde 7 bin lira istisna sınırı var. Beyanname verme süresi de bugün sona eriyor. Takvim.com.tr Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, adım adım beyanname doldurma yöntemini anlattı. İşte detaylar...

FARUK ERDEM
takvim.com.tr
31.03.2022 12:47 - Son Güncelleme: 31.03.2022 13:02
Vergiden 7 bin lira indirim için son gün! Takvim.com.tr detayları yazdı

Mart ayı ile birlikte hem gelir vergisi hem de emlak vergisi için süreç başlamış oldu. Belediyelere ödenen emlak vergisinde ilk taksit bu ay başlayıp Mayıs ayının sonuna kadar ödenebilecek. 2021 yılı içinde konutunu kiraya vererek gelir elde edenler için ise beyanname süresi bugün sona erecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Vergiden 7 bin lira indirim için son gün! Takvim.com.tr detayları yazdı

2021 yılı içinde 7 bin liranın üzerinde kira geliri elde edenlerin beyanname vermeleri zorunlu. 7 bin lira ve altında kira geliri elde eden ev sahipleri ise beyanname vermeyecek. Dolayısıyla tüm ev sahiplerinin gelirlerinden 7 bin liralık kısım istisna olarak düşülüyor.

Vergiden 7 bin lira indirim için son gün! Takvim.com.tr detayları yazdı

HAZIRI VAR YORULMAYIN
Beyanname vermek artık zor değil. Eskiden vergi dairelerine gitmek gerekirken şimdi internetten kolayca hallediliyor.

Vergiden 7 bin lira indirim için son gün! Takvim.com.tr detayları yazdı

Üstelik Gelir İdaresi Başkanlığı hazır beyanname sistemi ile mükelleflerin işini de kolaylaştırıyor. gib.gov.tr adresine giren ev sahipleri hazır beyannamelerini buluyor ve bunun üzerinde ekleme ve değişiklik yaparak görevlerini yerine getirmiş oluyor. Bugün gelir idaresinin adresine girerek beyannamenizi göndermeniz gerekiyor.

Vergiden 7 bin lira indirim için son gün! Takvim.com.tr detayları yazdı

İKİ SEÇENEK VAR
Beyanname düzenlerken mükelleflere iki seçenek sunuluyor. Birincisi götürü gider yöntemi. Bunu seçtiğiniz zaman otomatik olarak sizin için yüzde 15 oranında bir gider kira gelirinizden düşülüyor. Böylece sizin için otomatik bir indirim yapılmış oluyor.

SON DAKİKA