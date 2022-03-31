Vergiden 7 bin lira indirim için son gün! Takvim.com.tr detayları yazdı

İKİ SEÇENEK VAR

Beyanname düzenlerken mükelleflere iki seçenek sunuluyor. Birincisi götürü gider yöntemi. Bunu seçtiğiniz zaman otomatik olarak sizin için yüzde 15 oranında bir gider kira gelirinizden düşülüyor. Böylece sizin için otomatik bir indirim yapılmış oluyor.