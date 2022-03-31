Yerli otomobil TOGG Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesine girdi

"Global bir platform olan Great Place to Work Enstitüsü tarafından yapılan araştırma, kurduğumuz yapının çalışanlarımız tarafından memnuniyetle karşılandığını göstermesi açısından çok değerli. Biz Togg'da klasik dikey hiyerarşik yapı ve unvanlar yerine çevik ekipler oluşturuyoruz.