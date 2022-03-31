Yerli otomobil TOGG Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesine girdi
Türkiye'nin yerli ve milli gururu yerli otomobil TOGG hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İnsan ve güven odaklı bir kurum kültürü inşa ettiğini 2021'de aldığı Great Place to Work Sertifikası'yla tescilleyen Togg, şimdi de "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" arasına girdi.
İnsan ve güven odaklı bir kurum kültürü inşa ettiğini 2021'de aldığı Great Place to Work Sertifikası'yla tescilleyen Togg, şimdi de "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" arasına girdi. Great Place to Work Enstitüsü'nün, dünya çapında 100 milyonu aşkın çalışan bağlılığı anketinden derlenen verilerle desteklediği çalışma, Togg'un yüksek güven kültürüne sahip bir iş yeri olduğunu ortaya koyuyor.
"TOGG, ÇEVİK YAPININ İÇİNE DOĞDU"
Togg Ceo'su M. Gürcan Karakaş, genç bir şirket olarak "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" arasında yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları söyledi:
"Global bir platform olan Great Place to Work Enstitüsü tarafından yapılan araştırma, kurduğumuz yapının çalışanlarımız tarafından memnuniyetle karşılandığını göstermesi açısından çok değerli. Biz Togg'da klasik dikey hiyerarşik yapı ve unvanlar yerine çevik ekipler oluşturuyoruz.