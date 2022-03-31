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Yerli otomobil TOGG Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesine girdi

Türkiye'nin yerli ve milli gururu yerli otomobil TOGG hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İnsan ve güven odaklı bir kurum kültürü inşa ettiğini 2021'de aldığı Great Place to Work Sertifikası'yla tescilleyen Togg, şimdi de "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" arasına girdi.

31.03.2022 15:48 - Son Güncelleme: 31.03.2022 15:48
Yerli otomobil TOGG Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesine girdi

İnsan ve güven odaklı bir kurum kültürü inşa ettiğini 2021'de aldığı Great Place to Work Sertifikası'yla tescilleyen Togg, şimdi de "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" arasına girdi. Great Place to Work Enstitüsü'nün, dünya çapında 100 milyonu aşkın çalışan bağlılığı anketinden derlenen verilerle desteklediği çalışma, Togg'un yüksek güven kültürüne sahip bir iş yeri olduğunu ortaya koyuyor.

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Yerli otomobil TOGG Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesine girdi

Yapılan bu araştırma, çalışanların değerlendirmeleri ile güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu bakımından şirket uygulamalarını ve yaşatılan kültürü mercek altına alıyor.

Yerli otomobil TOGG Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesine girdi

"TOGG, ÇEVİK YAPININ İÇİNE DOĞDU"
Togg Ceo'su M. Gürcan Karakaş, genç bir şirket olarak "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" arasında yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

Yerli otomobil TOGG Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesine girdi

"Global bir platform olan Great Place to Work Enstitüsü tarafından yapılan araştırma, kurduğumuz yapının çalışanlarımız tarafından memnuniyetle karşılandığını göstermesi açısından çok değerli. Biz Togg'da klasik dikey hiyerarşik yapı ve unvanlar yerine çevik ekipler oluşturuyoruz.

Yerli otomobil TOGG Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesine girdi

Günümüzde pek çok firma bu çevik yapıya dönüşmeye çalışıyor. Biz ise bu yapının içine doğduk. Bizim için kararların şekillenmesinde, hiyerarşiden çok argümanların güçlülüğü önem taşıyor.

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