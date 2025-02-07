QNB, Akbank, İş Bankası, TEB ve Yapı Kredi’de hesabı olanlar dikkat!

Faizsiz krediler, ödeme kolaylıklarıyla dikkat çekiyor ve nakit ihtiyacı olanlar için cazip bir çözüm sunuyor. İşte, çeşitli bankaların sunduğu faizsiz kredi kampanyalarının detayları:

Akbank Faizsiz Kredi ve Nakit Avans Fırsatı Akbank, yeni müşterilerine toplam 55.000 TL'ye kadar faizsiz kredi imkânı sunuyor. Kampanyada, 6 ay vadeli 30.000 TL'ye kadar kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans fırsatı mevcut. Faiz Oranı: %0 Vade: 3-6 Ay Toplam Tutar: 55.000 TL



QNB Finansbank Faizsiz Kredi Seçeneği QNB Finansbank, 3 ay vadeli 30.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans sunarak toplamda 55.000 TL'ye kadar faizsiz finansman sağlıyor. Bu fırsat, kısa vadeli finansal ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamak isteyenler için oldukça uygun. Faiz Oranı: %0 Vade: 3 Ay Toplam Tutar: 55.000 TL



Garanti BBVA Faizsiz Nakit Avans ve Kredi Garanti BBVA, 6 ay vadeli 25.000 TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans sunarak toplamda 50.000 TL faizsiz kredi fırsatı sağlıyor. Bu kampanya, faizsiz ödeme planlarıyla nakit ihtiyacı olanlar için pratik bir çözüm oluşturuyor. Faiz Oranı: %0 Vade: 3-6 Ay Toplam Tutar: 50.000 TL