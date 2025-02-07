QNB, Akbank, İş Bankası, TEB ve Yapı Kredi’de hesabı olanlar dikkat!

Faizsiz krediler, ödeme kolaylıklarıyla dikkat çekiyor ve nakit ihtiyacı olanlar için cazip bir çözüm sunuyor. İşte, çeşitli bankaların sunduğu faizsiz kredi kampanyalarının detayları:
Akbank, yeni müşterilerine toplam 55.000 TL'ye kadar faizsiz kredi imkânı sunuyor. Kampanyada, 6 ay vadeli 30.000 TL'ye kadar kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans fırsatı mevcut.
Faiz Oranı: %0
Vade: 3-6 Ay
Toplam Tutar: 55.000 TL
QNB Finansbank, 3 ay vadeli 30.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans sunarak toplamda 55.000 TL'ye kadar faizsiz finansman sağlıyor. Bu fırsat, kısa vadeli finansal ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamak isteyenler için oldukça uygun.
Faiz Oranı: %0
Vade: 3 Ay
Toplam Tutar: 55.000 TL
Garanti BBVA, 6 ay vadeli 25.000 TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans sunarak toplamda 50.000 TL faizsiz kredi fırsatı sağlıyor. Bu kampanya, faizsiz ödeme planlarıyla nakit ihtiyacı olanlar için pratik bir çözüm oluşturuyor.
Faiz Oranı: %0
Vade: 3-6 Ay
Toplam Tutar: 50.000 TL
CEPTETEB, yeni müşterilerine 55.000 TL'ye kadar faizsiz kredi imkânı tanıyor. Bu kampanya kapsamında 6 ay vadeli 30.000 TL'ye kadar kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans fırsatı sunuluyor.
Faiz Oranı: %0
Vade: 3-6 Ay
Toplam Tutar: 55.000 TL
Türkiye İş Bankası, yeni müşterilerine toplamda 55.000 TL'ye kadar faizsiz kredi fırsatı sunuyor. 25.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans ve 30.000 TL'ye kadar ek hesap imkânı tanınan bu kampanya, 1-3 ay vadeli faizsiz kredi fırsatlarıyla destek sağlıyor.
Faiz Oranı: %0
Vade: 1-3 Ay
Toplam Tutar: 55.000 TL
DenizBank, yeni müşterilerine 45.000 TL'ye kadar faizsiz kredi fırsatı sağlıyor. 3 ay vadeli 20.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans imkânı sunuluyor.
Faiz Oranı: %0
Vade: 3 Ay
Toplam Tutar: 45.000 TL
ON Dijital, yeni müşterilerine 6 ay vadeli 20.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi sunuyor. Bu kampanya, uzun vadede geri ödeme kolaylığı sağlayarak bireylerin ekonomik sıkıntılarını aşmalarına yardımcı oluyor.
Faiz Oranı: %0
Vade: 6 Ay
Toplam Tutar: 20.000 TL
Enpara.com, 6 ay vadeli 35.000 TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi sunuyor. Kampanya, faiz ödemeksizin finansman sağlamak isteyenlere uygun ödeme seçenekleri sunuyor.
Faiz Oranı: %0
Vade: 6 Ay
Toplam Tutar: 35.000 TL
Not: Bu haber, bankaların resmi kampanya sayfalarından derlenmiştir."
Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır
Kaynak: takvim.com.tr