İŞKUR alımı başlattı! İtfaiye eri, zabıta ve erbaş başvurusu açıldı! O şartı sağlayan işbaşı yapacak

Kadrolar ve Başvuru Şartları Başvuru yapmak isteyen adaylar, Adalet Meslek Yüksekokulu, Mahalli İdareler, Yerel Yönetimler gibi ilgili ön lisans programlarından mezun olmalı ve en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmalıdır. Kadrolar 9, 10 ve 11. derecelerde, kadın ve erkek adaylara açıktır.

Aydın Kuşadası Belediyesi'nden Zabıta Memuru Alım İlanı Aydın ili Kuşadası Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak zabıta memuru alımı yapacaktır. Başvurular, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. İlan detayları, kadro unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, KPSS puan türü ve diğer şartlar aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru Şartları ve Kadro Dağılımı Zabıta Memuru (Erkek): 6 kişi, herhangi bir lisans programından mezun olmak ve en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekmektedir. En az 60 KPSS puanı alınması şarttır. Zabıta Memuru (Kadın): 4 kişi, herhangi bir lisans programından mezun olmak ve en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekmektedir. En az 60 KPSS puanı alınması şarttır.

İstanbul Sultanbeyli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı İstanbul ili Sultanbeyli Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak zabıta memuru alımı yapacaktır. Aşağıda belirtilen kadro unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, KPSS puan türü ve diğer şartlara uygun adaylar başvuru yapabilecektir.