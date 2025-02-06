İŞKUR alımı başlattı! İtfaiye eri, zabıta ve erbaş başvurusu açıldı! O şartı sağlayan işbaşı yapacak

Kamu sektöründe istihdam fırsatları hız kesmeden devam ediyor. Şubat 2025 itibarıyla kamuya yeni zabıta, itfaiye eri ve erbaş alımı için duyurular yapıldı. KPSS şartı aranmadan veya en az KPSS 50 puan ile başvuru yapılabilecek alımların istihdam süreci merak ediliyor. İşte güncel başvuru şartları, şehirler ve alım yapan kurumlar…
İBB 1.006 Personel Alımı Yapacak!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1.006 itfaiye eri, zabıta memuru ve memur alımı gerçekleştirecek.
Lise, ön lisans ve lisans mezunları arasından yapılacak alımlarda, adayların ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmaları ve belirlenen sürücü belgesine sahip olmaları gerekiyor.
İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Kadroları Duyuruldu
İtfaiye eri kadrosuna lise, ön lisans ve lisans mezunları arasından farklı branşlarda toplam 756 personel alınacak. Zabıta memuru kadrosu için ise lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylardan 315 kişi istihdam edilecek. Adayların başvuru için belirlenen nitelikleri taşımaları ve sınav süreçlerini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.
İzmir Büyükşehir Belediyesi 154 İtfaiye Eri Alacak!
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 154 itfaiye eri alımı yapacak.
Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları arasından gerçekleştirilecek alımlarda adayların ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmaları ve belirlenen sürücü belgesine sahip olmaları gerekiyor.
Kadrolar ve Başvuru Şartları Açıklandı
Lisans mezunları için 20, ön lisans mezunları için 90 ve lise mezunları için 44 kişilik kontenjan ayrıldı. İtfaiyecilik, yangın güvenliği, acil durum yönetimi gibi ilgili bölümlerden mezun olan adaylar başvuru yapabilecek. Başvurular için adayların sürücü belgesi şartını sağlamaları ve belirtilen KPSS puan türünden gerekli taban puanı almaları gerekiyor.
Adana Büyükşehir Belediyesi 90 İtfaiye Eri Alacak!
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 90 itfaiye eri alımı yapacak. Adayların ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmaları ve belirlenen sürücü belgesine sahip olmaları gerekiyor.
Başvuru Şartları ve Kadro Dağılımı
Lise mezunları için 10, ön lisans mezunları için 65 ve lisans mezunları için 15 kişilik kontenjan ayrıldı. İtfaiyecilik, yangın güvenliği, acil yardım ve afet yönetimi, su altı teknolojisi, beden eğitimi gibi bölümlerden mezun olan adaylar başvuru yapabilecek.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 100 İtfaiye Eri Alımı Yapacak!
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere toplam 100 itfaiye eri alacak. Adayların ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmaları ve belirtilen sürücü belgesi şartını yerine getirmeleri gerekecek.
Kadrolar ve Başvuru Şartları
İtfaiyecilik ve yangın güvenliği, sivil savunma ve afet yönetimi gibi bölümlerden mezun olan adaylar başvuru yapabilecek. 90 kişilik kontenjan ön lisans mezunları için ayrılırken 10 kişilik kontenjan ise lise mezunları için tahsis edilmiştir.
Kocaeli Körfez Belediyesi 25 Zabıta Memuru Alacak
Kocaeli ili Körfez Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere 25 zabıta memuru alımı yapacak. Başvuracak adayların en az 60 KPSS puanına sahip olması ve belirtilen niteliklere uygun olmaları gerekmektedir.
Kadrolar ve Başvuru Şartları
Başvuru yapmak isteyen adaylar, Adalet Meslek Yüksekokulu, Mahalli İdareler, Yerel Yönetimler gibi ilgili ön lisans programlarından mezun olmalı ve en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmalıdır. Kadrolar 9, 10 ve 11. derecelerde, kadın ve erkek adaylara açıktır.
Aydın Kuşadası Belediyesi'nden Zabıta Memuru Alım İlanı
Aydın ili Kuşadası Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak zabıta memuru alımı yapacaktır. Başvurular, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. İlan detayları, kadro unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, KPSS puan türü ve diğer şartlar aşağıda belirtilmiştir.
Başvuru Şartları ve Kadro Dağılımı
Zabıta Memuru (Erkek): 6 kişi, herhangi bir lisans programından mezun olmak ve en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekmektedir. En az 60 KPSS puanı alınması şarttır.
Zabıta Memuru (Kadın): 4 kişi, herhangi bir lisans programından mezun olmak ve en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekmektedir. En az 60 KPSS puanı alınması şarttır.
İstanbul Sultanbeyli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı
İstanbul ili Sultanbeyli Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak zabıta memuru alımı yapacaktır. Aşağıda belirtilen kadro unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, KPSS puan türü ve diğer şartlara uygun adaylar başvuru yapabilecektir.
Başvuru Şartları ve Kadro Dağılımı
Zabıta Memuru (Ortaöğretim): 15 kişi, herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise veya dengi okul) mezun olmak ve en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekmektedir. En az 70 KPSS puanı alınması şarttır.
Zabıta Memuru (Önlisans): 10 kişi, üniversitelerin yerel yönetimler, halkla ilişkiler ve tanıtım, iş sağlığı ve güvenliği, gıda kalite kontrolü ve analizi, acil durum ve afet yönetimi, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, ceza infaz ve güvenlik hizmetleri, çevre koruma ve kontrol gibi önlisans programlarının birinden mezun olmak gerekmektedir. En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve en az 70 KPSS puanı almak şarttır.
Zabıta Memuru (Lisans): 15 kişi, üniversitelerin çeşitli lisans programlarından mezun olmak gerekmektedir. En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve en az 70 KPSS puanı almak şarttır.
Muğla Datça Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı
Muğla ili Datça Belediye Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak zabıta memuru alımı yapacaktır. Aşağıda belirtilen kadro unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, KPSS puan türü ve diğer şartlara uygun adaylar başvuru yapabilecektir.
Başvuru Şartları ve Kadro Dağılımı
Zabıta Memuru (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği): 1 kişi, Metalurji ve malzeme mühendisliği, malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliği, malzeme bilimi ve mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak. En az (A2) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve en az 65 KPSS puanı almak gerekmektedir.
Zabıta Memuru (Yerel Yönetimler / Kamu Yönetimi): 1 kişi, Yerel yönetimler, kamu yönetimi, acil yardım ve afet yönetimi lisans programlarından birinden mezun olmak. En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve en az 65 KPSS puanı almak gerekmektedir.
Zabıta Memuru (Elektrikli Cihaz Teknolojisi / Elektronik Teknolojisi): 1 kişi, Elektrikli cihaz teknolojisi, elektronik teknolojisi, sahne ışık ve ses teknolojileri önlisans programlarından birinden mezun olmak. En az (A2) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve en az 65 KPSS puanı almak gerekmektedir.
İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alım İlanı
Kadro Sayısı ve Başvuru Süreci
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2025 yılında yapılacak olan Uzman Erbaş alımları için başvuruları 10-20 Şubat 2025 tarihleri arasında kabul etmeye başlayacaktır. Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır.
Başvuru ile ilgili detaylara ve bilgilendirme kılavuzuna www.sg.gov.tr internet adresinden erişilebilir.
BAŞVURU KOŞULLARI
Türk vatandaşı olmak.
En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
2025 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).
Askerlik görevini yükümlü erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak.
Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (10 Şubat 2020 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).
Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.
Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden "Uzman Erbaş Olur" (Komando sağlık yeteneklerini karşılayan) kararlı sağlık raporu almak.
Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.
Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.
Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu'ndaki (Şubat 2025) diğer şartları taşıyor olmak.
GENEL KAMU ALIMLARI BAŞVURU BİLGİLERİ VE ŞARTLAR
Tüm kamu alımları için başvuru tarihleri ve detaylı bilgilere İŞKUR resmi sitesi ve ilgili kamu kurumlarının internet sitelerinden ulaşılabilir. Başvurular genellikle e-Devlet üzerinden yapılmakta olup her alım için belirli tarih aralıkları ve başvuru koşulları belirtilmiştir.