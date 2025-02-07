Duyuru geldi; TOKİ’den 11.683 TL taksitle 2+1 daire imkanı! Peşinat ise...

Peki, bu projeye kimler başvurabilir, başvurular nasıl yapılacak ve kura ne zaman çekilecek? İşte tüm detaylar…
Kırıkkale Yahşihan 294 Konut Projesi kapsamında satışa sunulan 79 konut için başvurular:
📅 24 - 28 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.
💻 E-devlet başvuruları 27 Şubat 2025 tarihinde sona erecektir.
🏦 Başvurular, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubelerinden ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecektir.
🏠 Başvuru bedeli: 2.000 TL
Bu projeye başvurmak isteyenlerin belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası şubelerine giderek veya e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.
Bu projede iki farklı konut tipi bulunuyor:
✅ 2+1 konutlar: 58 adet
✅ 3+1 konutlar: 21 adet
Toplamda 79 adet konut kura yöntemiyle hak sahiplerine verilecek.
Başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekilişi 10 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
📌 Kura çekilişi sonucunda asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek.
🏦 Asil hak sahipleri için sözleşme imzalama süreci 17 - 27 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
🏦 Eğer asil hak sahipleri sözleşmelerini imzalamazsa, kalan konutlar için yedek hak sahipleri 1 - 2 Nisan 2025 tarihlerinde sözleşmelerini imzalayabilecektir.
Başvurular, "Diğer Alıcı Adayları" kategorisinde kabul edilecektir.
Bu kapsamda, başvuru sayısı fazla olduğu takdirde kura yöntemiyle hak sahipleri belirlenecektir.
Detaylı satış fiyatları ve ödeme koşulları, T.C. Ziraat Bankası şubelerinde ve TOKİ'nin resmi web sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden öğrenilebilir.
🏗 Proje Adı: Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi Erenler Mahallesi 300 Konut ve 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi
🏠 Toplam Konut Sayısı: 300
🏡 Satışa Sunulan Konut Sayısı: 79 (58 adet 2+1, 21 adet 3+1)
🏦 Satış Yöntemi: Kuralı Satış
📌 Sözleşme İmzalanacak Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Türkiye genelindeki tüm şubeler)
📍 Temerküz Şube: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. – Yahşihan Şubesi
TOKİ'nin Yahşihan'daki bu konut projesi büyük bir fırsat sunuyor. Eğer siz de uygun fiyatlarla ev sahibi olmak istiyorsanız, 24 - 28 Şubat 2025 tarihleri arasında başvuru yapabilirsiniz.
TOKİ KONUTLARI VE DİĞER PROJELER İÇİN TIKLAYINIZ
Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden ve TOKİ resmi sitesinden alınmıştır
Kaynak: takvim.com.tr