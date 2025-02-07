Duyuru geldi; TOKİ’den 11.683 TL taksitle 2+1 daire imkanı! Peşinat ise...

Detaylı satış fiyatları ve ödeme koşulları, T.C. Ziraat Bankası şubelerinde ve TOKİ 'nin resmi web sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden öğrenilebilir.

Bu kapsamda, başvuru sayısı fazla olduğu takdirde kura yöntemiyle hak sahipleri belirlenecektir.

TOKİ'nin Yahşihan'daki bu konut projesi büyük bir fırsat sunuyor. Eğer siz de uygun fiyatlarla ev sahibi olmak istiyorsanız, 24 - 28 Şubat 2025 tarihleri arasında başvuru yapabilirsiniz.