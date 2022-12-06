PTT'ye 2023'te 50.000 kişilik personel alımı! KPSS'siz puansız ilkokul mezunu olan işe girecek! 9.600 TL maaş! Postacı, gişe memuru, temizlikçi...
PTT personel alımları beklenirken hangi kadrolarda boşluk olduğu araştırımaya başlandı. 2022 yılının son ayında olduğumuz şu günlerde PTT personel alım ilanları hakkında araştırmalar hızlandı. Son yıllarda alım yapmayan Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın bu ay ya da 2023 yılının ilk aylarında alım yapması bekleniyor. Şuanki durumya alım yapıldığı taktirde en az 5.500 TL maaşla personeller işe alınacak. 2023 yılında ise asgari ücretin 7 bin TL üzerinden olacağı konuşuluyor. Peki PTT personel alımı ne zaman 2022-2023? İşte detaylar...
PTT bünyesinde çalışmak isteyen binlerce kişi 2022 yılında personel alım ilanını bekliyordu. Ancak henüz PTT personel alım ilanı yayımlanmadı. Son 3 yıl alım yapmayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nün (PTT) yeni yılda 50 bine yakın işçi, personel ve memur alımı yapacağı düşünülüyor. Peki alımlar hangi illerde ve hangi kadrolarda yapılacak? PTT personel alımı başvuru şartları neler, nasıl, nereden başvuru yapılır? İşte merak edilenler!
PTT'nin 2023 yılında aşağıdaki kadrolarda alım yapması bekleniyor:
👉• Büro memuru
👉• Gişe memuru
👉• Dağıtıcı elemanı
👉• Avukat
Öte yandan henüz 2023 yılı PTT personel alımlarına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.
PTT bünyesinde görevlendirilmek üzerine 50 bine yakın personel alımı yapılacağı iddiaları gündeme gelmiş olsa da PTT tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.Bu noktada özel şartlar hakkında bilgi bulunmuyor. Ancak haberimizin devamında PTT alımları için genel şartlara ulaşabilirsiniz.