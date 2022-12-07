Gözler oradaydı! Çifte aylıkla maaşlar ikiye katlanabilir! Emekli olan EYT'lilere SGK toplu para ödemesi yapacak!
EYT ile ilgili olarak çok sayıda vatandaş gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu anlamda en fazla çift maaş alma ve toplu ödeme konusu ön plana çıkıyor. İlk kez emekli olacak EYT'liler bağlamında toplu para ödemesi uygulanacağı ifade edildi.
07.12.2022 12:22 - Son Güncelleme: 07.12.2022 12:22
EYT'de emekliliğin mecburi olup olmayacağına dair soruya cevap veren Faruk Erdem, "Türkiye'de sahip olunan meşru mevzuata göre emeklilik mecburi bir prosedür değil.
Emeklilikte yaşa takılanlar (eyt) ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, prim gün sayısı ne?