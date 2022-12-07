Gözler oradaydı! Çifte aylıkla maaşlar ikiye katlanabilir! Emekli olan EYT’lilere SGK toplu para ödemesi yapacak!

Emeklilikte yaşa takılanların uzun senelerdir biriken problemlerinin çözümüne çok az bir zaman kaldı. Bu anlamda EYT planlaması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmaları bitirildi. EYT ile ilgili her geçen gün yeni detaylarda çıkmaya devam ediyor.