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Gözler oradaydı! Çifte aylıkla maaşlar ikiye katlanabilir! Emekli olan EYT'lilere SGK toplu para ödemesi yapacak!

EYT ile ilgili olarak çok sayıda vatandaş gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu anlamda en fazla çift maaş alma ve toplu ödeme konusu ön plana çıkıyor. İlk kez emekli olacak EYT'liler bağlamında toplu para ödemesi uygulanacağı ifade edildi.

takvim.com.tr
07.12.2022 12:22 - Son Güncelleme: 07.12.2022 12:22
Gözler oradaydı! Çifte aylıkla maaşlar ikiye katlanabilir! Emekli olan EYT’lilere SGK toplu para ödemesi yapacak!

Emeklilikte yaşa takılanların uzun senelerdir biriken problemlerinin çözümüne çok az bir zaman kaldı. Bu anlamda EYT planlaması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmaları bitirildi. EYT ile ilgili her geçen gün yeni detaylarda çıkmaya devam ediyor.

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Gözler oradaydı! Çifte aylıkla maaşlar ikiye katlanabilir! Emekli olan EYT’lilere SGK toplu para ödemesi yapacak!

EYT'de emekliliğin mecburi olup olmayacağına dair soruya cevap veren Faruk Erdem, "Türkiye'de sahip olunan meşru mevzuata göre emeklilik mecburi bir prosedür değil.

Emeklilikte yaşa takılanlar (eyt) ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, prim gün sayısı ne?

Gözler oradaydı! Çifte aylıkla maaşlar ikiye katlanabilir! Emekli olan EYT’lilere SGK toplu para ödemesi yapacak!

Kimse kimseyi mecburi emekli yapamaz. Vatandaşların taleplerine göre emeklilik programı gerçekleşiyor. Bunun için de dilekçe ile müracaat lazımdır.

Gözler oradaydı! Çifte aylıkla maaşlar ikiye katlanabilir! Emekli olan EYT’lilere SGK toplu para ödemesi yapacak!

Bir de EYT'lilerin iş gücünden ayrılacak olmasının kayıpları tartışılırken kimse kimseyi mecburi emekli edemez." şeklinde konuştu.

Gözler oradaydı! Çifte aylıkla maaşlar ikiye katlanabilir! Emekli olan EYT’lilere SGK toplu para ödemesi yapacak!

Faruk Erdem, "EYT'liler emekli olduktan sonra işverenleriyle çalışmaya devam etmeleri halinde hak kaybına uğramayacaklar.
Fakat burada bir istisna var.

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