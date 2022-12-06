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BORSA DÜŞTÜ MÜ son dakika? 6 Aralık 2022 Borsa neden düşüyor? SASA ne olur? İşte SASA grafiği - fiyatı ve yorumlar...

Son dakika... Borsa güne düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 azalışla 4.946,62 puandan başladı. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren 'BORSA DÜŞTÜ MÜ son dakika? 6 Aralık 2022 Borsa neden düşüyor? SASA ne olur?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

06.12.2022 10:30 - Son Güncelleme: 06.12.2022 10:35
BORSA DÜŞTÜ MÜ son dakika? 6 Aralık 2022 Borsa neden düşüyor? SASA ne olur? İşte SASA grafiği - fiyatı ve yorumlar...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,10 değer kaybederek 5 Aralık gününü 4.957,77 puandan tamamlarken bugün yani 6 Aralık 2022 itibariyle de güne düşüşle başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,16 puan ve yüzde 0,23 değer kaybederek 4.946,62 puana geriledi.

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BORSA DÜŞTÜ MÜ son dakika? 6 Aralık 2022 Borsa neden düşüyor? SASA ne olur? İşte SASA grafiği - fiyatı ve yorumlar...

BORSA SON DURUM

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 azalışla 4.946,62 puandan başladı.

BORSA DÜŞTÜ MÜ son dakika? 6 Aralık 2022 Borsa neden düşüyor? SASA ne olur? İşte SASA grafiği - fiyatı ve yorumlar...

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 artarken, holding endeksi yüzde 0,01'lik sınırlı düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,85'le orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren yüzde 1,95'le madencilik oldu.

BORSA DÜŞTÜ MÜ son dakika? 6 Aralık 2022 Borsa neden düşüyor? SASA ne olur? İşte SASA grafiği - fiyatı ve yorumlar...

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,1 değer kaybederek 4.957,77 puandan kapandı.

BORSA DÜŞTÜ MÜ son dakika? 6 Aralık 2022 Borsa neden düşüyor? SASA ne olur? İşte SASA grafiği - fiyatı ve yorumlar...

Analistler, ABD'de dün açıklanan verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma sürecinin beklenenden daha uzun süre devam edeceği endişelerini artırması ile küresel pay piyasalarının karışık seyrettiğini söyledi.

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