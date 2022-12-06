BORSA DÜŞTÜ MÜ son dakika? 6 Aralık 2022 Borsa neden düşüyor? SASA ne olur? İşte SASA grafiği - fiyatı ve yorumlar...
Son dakika... Borsa güne düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 azalışla 4.946,62 puandan başladı. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren 'BORSA DÜŞTÜ MÜ son dakika? 6 Aralık 2022 Borsa neden düşüyor? SASA ne olur?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...
06.12.2022 10:30 - Son Güncelleme: 06.12.2022 10:35
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,10 değer kaybederek 5 Aralık gününü 4.957,77 puandan tamamlarken bugün yani 6 Aralık 2022 itibariyle de güne düşüşle başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,16 puan ve yüzde 0,23 değer kaybederek 4.946,62 puana geriledi.
BORSA SON DURUM
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 azalışla 4.946,62 puandan başladı.