BORSA DÜŞTÜ MÜ son dakika? 6 Aralık 2022 Borsa neden düşüyor? SASA ne olur? İşte SASA grafiği - fiyatı ve yorumlar...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,10 değer kaybederek 5 Aralık gününü 4.957,77 puandan tamamlarken bugün yani 6 Aralık 2022 itibariyle de güne düşüşle başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,16 puan ve yüzde 0,23 değer kaybederek 4.946,62 puana geriledi.