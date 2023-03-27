PTT’den sosyal yardım isteyenlere müjde az önce geldi! Ödemeler arttı, e-Devlet’ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: 2 bin 59 lira...

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETİ ÖN BAŞVURUSU

Bu hizmeti kullanarak, ekonomik yoksulluk içinde olup da çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken aileler, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici veya belirlenecek süreler için verilen ekonomik destek talepleri için ön başvuruda bulunabilirler.