10 bin 900 işçi alımı kura TAKVİMİ! Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman 2023? İŞKUR temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz kura tarihi...
Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kuralarının çekileceği tarih açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden yayınlanan takvime göre kura çekimi Ankara'da gerçekleşecek. Peki Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman 2023? İşte 10 bin 900 işçi alımı kura TAKVİMİ! İŞKUR temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz kura tarihi.
28.03.2023 09:51 - Son Güncelleme: 28.03.2023 09:51
Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, 10 bin 900 işçi alımı kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak merak ediliyor. İŞKUR üzerinden 22 Mart-27 Mart 2023 tarihleri arasında başvuruları alınan 10 bin 900 işçi alımı için gözler kura tarihine çevrildi. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz gibi kadrolar için yapılacak kura çekimin ardından asıl ve yedek isim listesi https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. İşte detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2023?
10 bin 900 işçi alımı Sağlık Bakanlığı kura çekimi 25-26 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kuralar noter huzurunda yapılacak. Sabah 09:00'da çekilmeye başlanacak kuralar, saat 18:00'de sona erecek.