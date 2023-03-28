SSK, Bağkur + 2000-2002-2005-2008 sonrası sigortalılar TEK ÇATIDA! Emekliye (%70) 1.300 TL İNTİBAK zammı! 7.500 TL+ 1.300 TL ödeme, prim eşitliği, seyyanen zam...

Dosyadaki, düşük emekli aylığının ve bayram ikramiyesinin artırılması taleplerinin, kısa sürede hayata geçirildiğini belirten Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Bilgin'e, katkılarından dolayı teşekkür etti. Kazım Ergün, şunları kaydetti: