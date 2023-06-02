PTT'den sosyal yardım alanlara müjde, rakamlar şekillendi! E-Devlet'te değişti! TC sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Doğal gaz, Aile Destek, Dul maaşı...
Sosyal yardım paraları PTT'den yatmaya devam ediyor. Başvurusu onaylanan her vatandaşlar ödemesini her ay düzenli olarak PTT'den alıyor. Temmuz ayı yaklaşırken milyonların gözü kulağı yeni zam oranlarında. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardım ödemelerine geçtiğimiz Ocak ayında zam yapılmıştı. 2023 yılının Temmuz ayında da 2. bir zam bekleniyor. Peki Doğal gaz, Aile Destek, Yaşlı, Dul maaşı, Evde bakım maaşı ne kadar olacak? İşte e-Devlet detay ve zamlı maaşlar hakkında gelişmeler...
PTT'den sosyal yardım alan vatandaşları yakından ilgilendiriyor! Son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ocak ayında zam gelen sosyal yardımlara yeni bir zam da Temmuz ayında bekleniyor. Her ay milyonlarca kişinin faydalandığı Aile Destek, Evde Bakım, Yaşlı- Dul maaşı gibi bir çok sosyal yardım ödemesi bulunuyor. Bu ödemelerden faydalananlar merakla Temmuz'da ne kadar zam yapılacağını beklemeye koyuldu. Öte yandan e-Devlet kısmıyla ilgili de yeni bir düzenleme yapıldı. PTT iş yerlerindeki kurum ödemelerinin artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek. İşte tüm detaylar...
O ÖDEMELR ARTIK E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLİYOR
Bundan böyle gak sahipleri, doğal gaz ve elektrik tüketim destekleri ile sosyal yardım ödemeleri işlemlerini artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.
PTT'den yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak yurt içinde ve dışında müşterilerine bankacılık, posta ve kargo alanlarında hizmet sunan şirket, yürüttüğü çalışmaları her geçen gün geliştirirken hizmetlerini de dijital ortama taşıyor. Böylece iş yerlerindeki yoğunluğun azalması ve müşterilerin zamandan tasarruf etmesi sağlanıyor.
PTT AŞ'nin, e-Devlet platformu üzerinden sağladığı hizmetler ile hak sahipleri, adlarına yatırılan kurum ödemelerini sorgulama, hesaba aktarma ya da gelen yardımla fatura ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar.
Ayrıca, PTT AŞ üzerinden yapılan kurum ödemelerini sorgulama ve hesaba aktarma hizmeti ile elektrik ve doğal gaz tüketim destekleri ile fatura ödeme ve abone sözleşme numarası güncelleme işlemleri çevrim içi yapılabiliyor.