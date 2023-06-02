PTT’den sosyal yardım alanlara müjde, rakamlar şekillendi! E-Devlet’te değişti! TC sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Doğal gaz, Aile Destek, Dul maaşı...

PTT'den sosyal yardım alan vatandaşları yakından ilgilendiriyor! Son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ocak ayında zam gelen sosyal yardımlara yeni bir zam da Temmuz ayında bekleniyor. Her ay milyonlarca kişinin faydalandığı Aile Destek, Evde Bakım, Yaşlı- Dul maaşı gibi bir çok sosyal yardım ödemesi bulunuyor. Bu ödemelerden faydalananlar merakla Temmuz'da ne kadar zam yapılacağını beklemeye koyuldu. Öte yandan e-Devlet kısmıyla ilgili de yeni bir düzenleme yapıldı. PTT iş yerlerindeki kurum ödemelerinin artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek. İşte tüm detaylar...