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Haberler Ekonomi 16.1 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine taze maaş hesaplaması çıkarıldı! Sevinçten zil takıp oynatacak 2'li zam geliyor! Refah payı, enflasyon farkı dahil en düşük maaş...

16.1 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine taze maaş hesaplaması çıkarıldı! Sevinçten zil takıp oynatacak 2'li zam geliyor! Refah payı, enflasyon farkı dahil en düşük maaş...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine sevindirecek haber geldi. Bilindiği gibi her yıl ocak ve temmuz aylarında emekli maaşlarına yapılacak zam oranları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle belirleniyor. Son 2 verinin açıklanmasının ardından milyonlarca emekli promosyon ve ikramiye de dahil 3'lü bir gelir artışı elde edecek. Öte yandan refah payı ve enflasyon farkı eklenince net emekli maaşı ortaya çıkacak. Son olarak Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 4 veri belli oldu. Böylece maaş hesaplamaları da yeniden yapıldı.

03.06.2023 15:32 - Son Güncelleme: 03.06.2023 15:32
16.1 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine taze maaş hesaplaması çıkarıldı! Sevinçten zil takıp oynatacak 2’li zam geliyor! Refah payı, enflasyon farkı dahil en düşük maaş...

Emekliler temmuz ayındaki zam miktarının belirlenmesini sabırsızlıkla bekliyor. Temmuz ayında belirlenecek bu zam miktarı, maaşlarda ne kadar bir artış sağlanacağını gösterecek. Refah payı, enflasyon farkı ve seyyanen zam gibi faktörler eklenerek yapılacak zam emekli maaşlarını artıracak. Haziran ayında emeklilere Kurban Bayramı öncesinde bir emekli ikramiyesi daha verilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
16.1 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine taze maaş hesaplaması çıkarıldı! Sevinçten zil takıp oynatacak 2’li zam geliyor! Refah payı, enflasyon farkı dahil en düşük maaş...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN AYLIKLARI NASIL DEĞİŞECEK?

Mevcut maaş: 7.500
Yüzde 15.21 zamlı maaş: 8.640,75

16.1 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine taze maaş hesaplaması çıkarıldı! Sevinçten zil takıp oynatacak 2’li zam geliyor! Refah payı, enflasyon farkı dahil en düşük maaş...

Mevcut maaş: 7.600
Yüzde 15.21 zamlı maaş: 8.755,96

16.1 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine taze maaş hesaplaması çıkarıldı! Sevinçten zil takıp oynatacak 2’li zam geliyor! Refah payı, enflasyon farkı dahil en düşük maaş...

Mevcut maaş: 7.700
Yüzde 15.21 zamlı maaş: 8.871,17
Mevcut maaş: 7.800
Yüzde 15.21 zamlı maaş: 8.986,38

16.1 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine taze maaş hesaplaması çıkarıldı! Sevinçten zil takıp oynatacak 2’li zam geliyor! Refah payı, enflasyon farkı dahil en düşük maaş...

Mevcut maaş: 7.900
Yüzde 15.21 zamlı maaş: 9.101,59
Mevcut maaş: 8.000
Yüzde 15.21 zamlı maaş: 9.216,80

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