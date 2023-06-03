16.1 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine taze maaş hesaplaması çıkarıldı! Sevinçten zil takıp oynatacak 2’li zam geliyor! Refah payı, enflasyon farkı dahil en düşük maaş...

Emekliler temmuz ayındaki zam miktarının belirlenmesini sabırsızlıkla bekliyor. Temmuz ayında belirlenecek bu zam miktarı, maaşlarda ne kadar bir artış sağlanacağını gösterecek. Refah payı, enflasyon farkı ve seyyanen zam gibi faktörler eklenerek yapılacak zam emekli maaşlarını artıracak. Haziran ayında emeklilere Kurban Bayramı öncesinde bir emekli ikramiyesi daha verilecek.