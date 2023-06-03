16.1 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine taze maaş hesaplaması çıkarıldı! Sevinçten zil takıp oynatacak 2'li zam geliyor! Refah payı, enflasyon farkı dahil en düşük maaş...
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine sevindirecek haber geldi. Bilindiği gibi her yıl ocak ve temmuz aylarında emekli maaşlarına yapılacak zam oranları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle belirleniyor. Son 2 verinin açıklanmasının ardından milyonlarca emekli promosyon ve ikramiye de dahil 3'lü bir gelir artışı elde edecek. Öte yandan refah payı ve enflasyon farkı eklenince net emekli maaşı ortaya çıkacak. Son olarak Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 4 veri belli oldu. Böylece maaş hesaplamaları da yeniden yapıldı.
03.06.2023 15:32 - Son Güncelleme: 03.06.2023 15:32
Emekliler temmuz ayındaki zam miktarının belirlenmesini sabırsızlıkla bekliyor. Temmuz ayında belirlenecek bu zam miktarı, maaşlarda ne kadar bir artış sağlanacağını gösterecek. Refah payı, enflasyon farkı ve seyyanen zam gibi faktörler eklenerek yapılacak zam emekli maaşlarını artıracak. Haziran ayında emeklilere Kurban Bayramı öncesinde bir emekli ikramiyesi daha verilecek.