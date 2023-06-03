Düşük fiyat listesi yayımlandı! İşte aktüel indirimli ürünler! A101 KATALOG 2 HAZİRAN! Soğan, patates, domates, patlıcan kilo kilo satılıyor!

A101 2 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta A101'de neler indirimde diye soranlara müjde geldi. Patates Kg 15,75 yerine 9,90, Soğan Kg 12,50 yerine 7,90, Domates Kg 19,75 yerine 16,95, Salatalık Kg 19,75 yerine 16,95, Patlıcan Kg 17,75'e satılacak. A101'de bugünden itibaren sebze ve meyvelerde dev indirim başladı. Vatandaşlar torbalarını dolduracak! Tüm zincir marketlerde yeni kampanyalar duyuruldu. BİM, ŞOK, Tarım Kredi yeni indirimlerini açıkladı. A101 marketlerinde de 100'den fazla üründe indirim uygulandı. İşte katalog.