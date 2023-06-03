Düşük fiyat listesi yayımlandı! İşte aktüel indirimli ürünler! A101 KATALOG 2 HAZİRAN! Soğan, patates, domates, patlıcan kilo kilo satılıyor!
Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden A101, her hafta olduğu gibi bu hafta da müşterilerine cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. 2 Haziran tarihli A101 aktüel ürünler kataloğu, ev ihtiyaçlarını ekonomik fiyatlarla karşılamak isteyenler için birbirinden avantajlı seçenekler sunuyor. Bu haftanın dikkat çeken aktüel ürünleri arasında soğan, patates, domates ve patlıcan gibi temel sebzeler kilo kilo satılıyor. Taze ve kaliteli ürünlerin düşük fiyatlarla sunulması, tüketicilere hem mutfak bütçelerine katkı sağlama imkanı sunuyor hem de sağlıklı beslenme tercihlerine destek oluyor.
03.06.2023 11:51 - Son Güncelleme: 03.06.2023 11:51
A101 2 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta A101'de neler indirimde diye soranlara müjde geldi. Patates Kg 15,75 yerine 9,90, Soğan Kg 12,50 yerine 7,90, Domates Kg 19,75 yerine 16,95, Salatalık Kg 19,75 yerine 16,95, Patlıcan Kg 17,75'e satılacak. A101'de bugünden itibaren sebze ve meyvelerde dev indirim başladı. Vatandaşlar torbalarını dolduracak! Tüm zincir marketlerde yeni kampanyalar duyuruldu. BİM, ŞOK, Tarım Kredi yeni indirimlerini açıkladı. A101 marketlerinde de 100'den fazla üründe indirim uygulandı. İşte katalog.