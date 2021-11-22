PTT’den kefilsiz, şartsız ihtiyaç kredisi müjdesi! 5.000 bin TL çekin ayda 232,72 TL ödeyin, 30.000 TL çekin ayda 1.396,35 TL ödeyin

Nakit ihtiyaçlarınızı ertelemeyin! PTT'den artık ihtiyaç kredisi de alabilirsiniz. PTT kredisi adı altında Aktifbank aracılığı ile 30.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuluyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar hemen kendilerine en yakın PTT iş yerlerine giderek bilgi ve belgelerini ilerek kredi başvurusunda bulunabilecek. Üstelik başvurular değerlendirilirken kredi notuna da bakılmayacak. İşte PTT ihtiyaç kredisi kampanyasının detayları...