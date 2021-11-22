Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 5 farklı kadroda sürekli işçi alımı yapıyor! İŞKUR'dan meslek lisesi mezunu olanlar başvurabilir!
Türkiye Taşkömürü Kurumu 5 farklı kadroya sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden yapılacak alımlarda 30 kişilik istihdam sağlanacağı duyuruldu. Zonguldak'ta yapılacak alımlarda adayların ilanın yayınlandığı dönem itibariyle en fazla 34 yaşında olması 35 yaşından gün almamış olması gerektiği belirtildi. Peki, Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı başvuru şartları nedir? TTK başvuruları nereden yapılacak? İşte işçi alımına ilişkin tüm merak edilenler!
22.11.2021 10:27
- Son Güncelleme: 22.11.2021 10:27
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 5 farklı kadroda sürekli işçi alımı yapıyor! İŞKUR'dan meslek lisesi mezunu olanlar başvurabilir! Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından daimi personel alımı yapılacağı duyuruldu. İŞKUR üzerinden 5 ayrı kadroya 30 kişilik personel istihdamı sağlanacak. Peki, Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı başvuru şartları nedir? TTK başvuruları nereden yapılacak? İşte detaylar...
Türkiye Taşkömürü Kurumu 30 kişilik daimi işçi alımı yapıyor. 5 farklı alanda istihdam edilecek adayların ilanın yayınlandığı dönem itibariyle en fazla 34 yaşında olması 35 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.