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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 5 farklı kadroda sürekli işçi alımı yapıyor! İŞKUR'dan meslek lisesi mezunu olanlar başvurabilir!

Türkiye Taşkömürü Kurumu 5 farklı kadroya sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden yapılacak alımlarda 30 kişilik istihdam sağlanacağı duyuruldu. Zonguldak'ta yapılacak alımlarda adayların ilanın yayınlandığı dönem itibariyle en fazla 34 yaşında olması 35 yaşından gün almamış olması gerektiği belirtildi. Peki, Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı başvuru şartları nedir? TTK başvuruları nereden yapılacak? İşte işçi alımına ilişkin tüm merak edilenler!

22.11.2021 10:27 - Son Güncelleme: 22.11.2021 10:27
Türkiye Taşkömürü Kurumu TTK 5 farklı kadroda sürekli işçi alımı yapıyor! İŞKUR’dan meslek lisesi mezunu olanlar başvurabilir!

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 5 farklı kadroda sürekli işçi alımı yapıyor! İŞKUR'dan meslek lisesi mezunu olanlar başvurabilir! Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından daimi personel alımı yapılacağı duyuruldu. İŞKUR üzerinden 5 ayrı kadroya 30 kişilik personel istihdamı sağlanacak. Peki, Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı başvuru şartları nedir? TTK başvuruları nereden yapılacak? İşte detaylar...

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Türkiye Taşkömürü Kurumu TTK 5 farklı kadroda sürekli işçi alımı yapıyor! İŞKUR’dan meslek lisesi mezunu olanlar başvurabilir!

Türkiye Taşkömürü Kurumu 30 kişilik daimi işçi alımı yapıyor. 5 farklı alanda istihdam edilecek adayların ilanın yayınlandığı dönem itibariyle en fazla 34 yaşında olması 35 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

Türkiye Taşkömürü Kurumu TTK 5 farklı kadroda sürekli işçi alımı yapıyor! İŞKUR’dan meslek lisesi mezunu olanlar başvurabilir!

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU İŞÇİ ALIMI KADROLARI

11 Kaynak İşçisi Alımı:

Meslek Liselerinin; Kaynakçılık, Metal İşleri bölümlerinden veya METAL TEKNOLOJİSİ bölümünün Kaynakçılık dalından mezun olmak.

Türkiye Taşkömürü Kurumu TTK 5 farklı kadroda sürekli işçi alımı yapıyor! İŞKUR’dan meslek lisesi mezunu olanlar başvurabilir!

13 Mekanizasyon ve Pres İşçisi:

Meslek Liselerinin; Makine, Tesviye veya MAKİNE TEKNOLOJİSİ bölümünün (Endüstriyel Kalıpçılık, Kalıp, Makine Bakım Onarımcısı) dalından, METAL TEKNOLOJİSİ bölümünün (Isıl İşlemciliği, Çelik yapılandırma ve Metal Doğrama) dalından mezun olmak.

Türkiye Taşkömürü Kurumu TTK 5 farklı kadroda sürekli işçi alımı yapıyor! İŞKUR’dan meslek lisesi mezunu olanlar başvurabilir!

4 Talaşlı İmalat İşçisi:

Meslek Liselerinin; Tesviye, TornaTesviye, Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC), Torna, Bilgisayarlı Makine İmalatçılığı veya Bilgisayar Destekli Üretim bölümünden mezun olmak.

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