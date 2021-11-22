Ve aniden değişti! Kargolarla ilgili flaş açıklama: Artık ücretsiz olacak! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor! İadeler bundan sonra...
Posta ve kargolarla ilgili son dakika gelişme yaşandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK, posta sektöründe alternatif teslimat modellerinin geliştirilmesi açısından yeni düzenleme modeli oluşturdu. Bu düzenlemeye göre gönderilerin iadesine ilişkin hizmetler teslimat noktası olarak hizmet verecek olan esnaflar tarafından verilecek. Esnaflar, vatandaştan iade alırken, hiçbir ad altında ilave ücret talep edemeyecek. İşte son düzenlemeye dair tüm merak edilenler haberimizde...
Ve aniden değişti! Kargolarla ilgili flaş açıklama: Artık ücretsiz olacak! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor! İadeler bundan sonra... BTK tarafından önemli açıklama geldi. BTK, posta sektöründe teslimat modellerinin geliştirilmesi çalışması bağlamında başlatılan esnafa teslimat modelini yeniden düzenledi. Düzenlemeye göre gönderilerin iadesine ilişkin hizmetler teslimat noktası olarak hizmet verecek olan esnaflar tarafından verilebilecek. İşte tüm merak edilenler haberimizde...
BTK Sektörel Rekabet Dairesi Başkanlığı'nın daha önce hazırladığı düzenleme kapsamında pandemiyle birlikte zirveye çıkan e-ticaret trafiğinin kargo maliyetinin azaltılması ve esnafın da desteklenmesi amacıyla sene başında yeni bir uygulamaya geçilmişti.
Çalışma kapsamında mahalle esnafı kargo teslim noktası yapılırken, dev kargo şirketleri bu sayede iş yükünü hafifletirken, esnafa da ek gelir imkânı yaratıldı.
ESNAF GEL-AL NOKTASI OLDU
Yapılan düzenlemeyle daha önce posta gönderilerinin alıcısıyla teslimat noktası olarak esnafların hizmet verebilmesine imkan tanındı. Bunun için esnafların kargo şirketleri ile sözleşme imzalamaları gerekirken bugüne kadar 10 binlerce esnaf kargo şirketleri için teslimat noktası görevini üstlendi.