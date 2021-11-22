Ve aniden değişti! Kargolarla ilgili flaş açıklama: Artık ücretsiz olacak! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor! İadeler bundan sonra... BTK tarafından önemli açıklama geldi. BTK, posta sektöründe teslimat modellerinin geliştirilmesi çalışması bağlamında başlatılan esnafa teslimat modelini yeniden düzenledi. Düzenlemeye göre gönderilerin iadesine ilişkin hizmetler teslimat noktası olarak hizmet verecek olan esnaflar tarafından verilebilecek. İşte tüm merak edilenler haberimizde...