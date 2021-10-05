PTT’den anında 300 TL çekebilirsiniz! Bu koşula uyana ödeme var! Tek seferde ödenecek! İşte başvuru bilgileri

Ailelere verilen yardımlardan birisi de doğum yardımıdır. Bu yardım ödemesi kapsamda 300, 400 ve 600 TL destek sağlanıyor. Vatandaşa destek olmak için pek çok ekonomik destek vatandaşı korumak için devreye alınıyor. Doğum yardımı, ihtiyaç sahibi kişilere yönelik verilen destek ödemelerinden birisi olarak biliniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destek ödemeleri sürüyor ve başvurular halen alınıyor. Başvuru yapan vatandaşlara PTT üzerinden ödemeler yapılıyor. Ayrıca önceki destekler için başvurular da alınıyor.